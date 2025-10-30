Express Biedrzyckiej: Trela ostro o aferze PiS i Ziobrze. „Kaczyński będzie musiał go ściągnąć z Węgier”

Czwartkowy „Express Biedrzyckiej” był pełen politycznych emocji. Od ataków Rosji na Ukrainę i reakcji polskiego lotnictwa po napięcia w Waszyngtonie i Pekinie. Najgoręcej zrobiło się jednak podczas rozmowy z Tomaszem Trelą z Nowej Lewicy, który uderzył w Prawo i Sprawiedliwość w związku z tzw. aferą działkową przy CPK. Poseł nazwał transakcję z czasów rządu Mateusza Morawieckiego „złodziejstwem” i „aferą PiS”, kpiąc przy tym z faktu, że jej wyjaśnianiem zajmuje się Elżbieta Witek. Trela komentował też doniesienia o możliwym ukrywaniu się Zbigniewa Ziobry na Węgrzech, przekonując, że prezes PiS będzie próbował ściągnąć go z powrotem, by ratować wizerunek partii.