Karol Nawrocki odniósł się do tragedii w Sydney. Padły mocne słowa

W Sydney doszło do ataku terrorystycznego na plaży Bondi, gdzie uzbrojeni mężczyźni zaatakowali świętujących Chanukę, powodując liczne ofiary.

W wyniku strzelaniny zginęło 12 osób, w tym jeden z napastników, a 29 zostało rannych, co wywołało międzynarodowe potępienie.

Premier Australii i Izraela potępili atak, podkreślając jego antysemicki charakter i wzywając do zdecydowanej walki z nienawiścią.

W niedzielę, 14 grudnia, plaża Bondi w Sydney stała się miejscem niewyobrażalnej tragedii. Co najmniej dwóch uzbrojonych mężczyzn zaatakowało ludzi zgromadzonych na plaży, w tym członków australijskiej społeczności żydowskiej obchodzących pierwszy dzień Chanuki. W wyniku ataku zginęło co najmniej 12 osób, w tym jeden z zamachowców, a 29 zostało rannych. Australijska policja i władze jednogłośnie określiły to zdarzenie jako atak terrorystyczny.

Reakcja prezydenta i premiera

Karol Nawrocki, w reakcji na zamach, wyraził swoje pełne potępienie dla aktu terroru.

- Wyrażam pełne potępienie dla zamachu terrorystycznego w Sydney. Wyrazy współczucia kieruję do rodzin ofiar tej niewyobrażalnej zbrodni - napisał prezydent na Twitterze.

Premier Donald Tusk również złożył kondolencje rodzinom ofiar, podkreślając, że antysemityzm, niezależnie od miejsca występowania, prowadzi do aktów przestępczości.

- Dziś Polska łączy się z Australią w tym momencie żałoby – oświadczył szef polskiego rządu na X.

Głosy z Australii i Izraela

Premier Australii Anthony Albanese określił zdarzenie jako „celowy atak na australijskich Żydów w pierwszy dzień Chanuki, który powinien być dniem radości i świętem wiary”. Zapewnił, że policja i agencje bezpieczeństwa intensywnie pracują nad ustaleniem wszystkich okoliczności i sprawców.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu, odnosząc się do strzelaniny, nazwał ją „morderstwem dokonanym z zimną krwią”. Oświadczył, że ostrzegał swojego australijskiego odpowiednika przed polityką, która podsyca antysemityzm. Podkreślił również, że antysemityzm „rozprzestrzenia się, gdy przywódcy milczą”, i wezwał do zastąpienia „niemocy działaniem”.

Minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar wyraził oburzenie, twierdząc, że rząd Australii zlekceważył liczne sygnały ostrzegawcze przed zamachem.

- Oto skutki antysemickich ataków na ulicach Australii w ciągu ostatnich dwóch lat, wraz z antysemickimi i podżegającymi hasłami "globalizacji intifady". Dziś te (wezwania) się spełniły – powiedział Saar.

Prezydent Izraela Icchak Hercog zaapelował do rządu Australii o walkę z „ogromną falą antysemityzmu”, która – jak stwierdził – „nęka australijskie społeczeństwo”.

Międzynarodowe potępienie

Na arenie międzynarodowej, sekretarz stanu USA Marco Rubio „zdecydowanie potępił” atak. Swoje oburzenie wyrazili również prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni oraz sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, co świadczy o globalnym sprzeciwie wobec aktów terroru i antysemityzmu.

