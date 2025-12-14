Czarzasty wybrany przewodniczącym Nowej Lewicy. Wybrano też wiceprzewodniczących i sekretarza

14 grudnia odbył się Kongres Krajowy Nowej Lewicy

Włodzimierz Czarzasty został nowym przewodniczącym Nowej Lewicy.

Marcin Kulasek został sekretarzem generalnym partii.

Włodzimierz Czarzasty wybrany przewodniczącym Nowej Lewicy

W niedzielę 14 grudnia w Air Port Hotel Okęcie w Warszawie odbył się wyborczy Kongres Krajowy Nowej Lewicy, który zakończył trwającą od października kampanię sprawozdawczo-wyborczą. Delegaci z całej Polski wybrali nowe kierownictwo ugrupowania. Na kongresie obecny był także były prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, który podkreślał, że "Lewica jest w Polsce niezbędna".

Włodzimierz Czarzasty został wybrany przewodniczącym partii - do tej pory pełnił funkcję współprzewodniczącego z Robertem Biedroniem. Czarzasty od lat związany z lewicą, pełnił różne funkcje w Sejmie, a obecnie jest Marszałkiem Sejmu.

- Zdecydowałem się po dyskusji w ramach ekipy, co podkreślam bardzo mocno, startować na przewodniczącego partii - powiedział Czarzasty na konferencji prasowej.

- Jako marszałek Sejmu wolałbym mieć jako partnera bardziej koncyliacyjny prezydenta, wyciągnąłbym do niego dłoń, jeśli zobaczyłbym jakąkolwiek możliwość współpracy, ale Nawrocki rozumie tylko język siły. Trudno. Będzie weto za weto, będzie wet za wet - dodał Czarzasty.

Marcin Kulasek sekretarzem generalnym Nowej Lewicy

Marcin Kulasek to z kolei stosunkowo nowa twarz w polityce, jednak szybko zyskał uznanie jako szef Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

- Marcin Kulasek,w przeciwieństwie do Czarnka, jest gwarancją niezależności polskiej nauki - mówił Czarzasty na kongresie.

Wybrano także wiceprzewodniczących partii

Nowa Lewica wybrała wiceprzewodniczących, a którymi zostali wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, sekretarz stanu w KRPM Katarzyna Kotula, szefowa parlamentarnego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Karolina Zioło-Pużuk, posłowie Tomasz Trela i Dariusz Wieczorek, europosłanka Joanna Scheuring-Wielgus, oraz Aneta Złocka.

