Szybki koniec wojny w Ukrainie? Polacy w to nie wierzą. Gen. Polko mówi o celu Putina

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2025-12-14 5:15

Donald Trump (79 l.) zapowiadał, że gdy zostanie prezydentem, zakończy wojnę rosyjsko‑ukraińską w 24 godziny. Przypominamy, że został zaprzysiężony 20 stycznia 2025 r., a końca wojny nie widać. Czy wierzysz, że wojna w Ukrainie zakończy się jeszcze w tym roku? Na tak zadane pytanie przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” jedynie 4 proc. z nas odpowiada twierdząco. 

Ukraina negocjuje zakup pocisków: pozytywne sygnały z USA

i

Autor: Pixabay.com
  • Administracja USA próbuje wynegocjować zawieszenie broni, a plan Donalda Trumpa przewiduje m.in. oddanie Donbasu Rosji i ograniczenie ukraińskiej armii w zamian za gwarancje bezpieczeństwa.
  • Większość Polaków (96 proc.) nie wierzy w zakończenie wojny do końca 2025 r., a generał Roman Polko przewiduje jedynie „pauzę strategiczną” w 2026 roku.
  • Rosja ugrzęzła w Donbasie, ale Putin nie rezygnuje z odbudowy dawnych wpływów, a wojna wciąż przynosi ofiary i zniszczenia.

Czy wojna zakończy się w tym roku?

Administracja prezydenta USA próbuje wynegocjować warunki zawieszenia broni. Zaproponowana przez Donalda Trumpa 28‑punktowa propozycja zakłada m.in. oddanie Donbasu Rosji oraz ograniczenie wielkości ukraińskiej armii w zamian za amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa. Trwają rozmowy wielostronne, w których biorą udział przedstawiciele Rosji i Ukrainy oraz przywódcy europejskich państw. Zakończenia wojny nie widać – codziennie rosyjskie rakiety i drony spadają na ukraińskie miasta.

Czy wierzysz, że ta wojna zakończy się do końca 2025 r.? Aż 96 proc. ankietowanych przez Instytut Badań Pollster Polaków odpowiada przecząco. Zaledwie 4 proc. z nas wierzy w taką ewentualność.

Który rząd lepiej radził sobie w sytuacjach kryzysowych? Polacy wystawili oceny

Generał Roman Polko (63 l.) nie wierzy, że dojdzie do zakończenia wojny także w roku 2026. – Jeżeli przyszły rok może przynieść jakąś zmianę, to przyniesie pauzę strategiczną, o którą w istocie bardziej zabiega Rosja niż Ukraina, ponieważ Putin potrzebuje więcej czasu, sił i środków, a także odbudowy relacji gospodarczych, żeby odbudować swój potencjał obronny – mówi Polko „Super Expressowi”.

Bez szans na rozejm, może nastąpić pauza

– Rosja ugrzęzła w Donbasie, nie jest w stanie zdobyć całego tego obszaru. Niemniej, pomimo negocjacji, jakie próbuje podjąć wysłannik USA Steve Witkoff, Putin nie przerywa agresywnych działań i nie zamierza zrezygnować ze swojego kluczowego celu, jakim jest odbudowa dawnych rosyjskich wpływów, które oczywiście sięgają daleko poza Ukrainę – tłumaczy gen. Roman Polko. - Trudno dostrzec szanse na zakończenie wojny. Administracja Trumpa rozmawia z Ukrainą z pozycji siły, natomiast rozgrzesza prezydenta Putina, który jest zbrodniarzem, co widzieliśmy, gdy rozłożono przed nim czerwony dywan na Alasce. Kiedy Trump został zapytany przez dziennikarzy o to, na jakie ustępstwa poszedł Władimir Putin, to nie potrafił wskazać żadnego. Rosja okupuje około 20 proc. terytorium Ukrainy i oczekuje, że dostanie więcej, w tym ukraińskiego pasa umocnień. Ukraina chce zaś gwarancji bezpieczeństwa, ale na to nie zgadza się Rosja - tłumaczy ekspert.

Pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego 2022 r. Jej skutki to setki tysięcy ofiar, ogromne zniszczenia infrastruktury oraz kryzys gospodarczy w Rosji i w Ukrainie.

Badanie opisane w artykule wykonano w dniach 6-7 grudnia na próbie 1008 dorosłych Polaków.

Polityka SE Google News
Donald Trump z Nagrodą Pokoju
20 zdjęć
PUTIN ZAKOŃCZY WOJNĘ NA WŁASNYCH WARUNKACH I PORANNY RING
Sonda
Czy uważasz, że na terytorium Unii Europejskiej wybuchnie wojna?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WOJNA
ROMAN POLKO
SONDAŻ