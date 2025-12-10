Ziobro w tarapatach. Prokuratura znów próbuje zabezpieczyć jego majątek!

Prokuratura Krajowa ponawia próbę zabezpieczenia majątku Zbigniewa Ziobry, składając poprawiony wniosek o hipotekę przymusową.

Wcześniejszy wniosek na dom byłego ministra został odrzucony przez sąd z powodu licznych błędów proceduralnych.

Nowy wniosek ma usunąć wcześniejsze uchybienia i zabezpieczyć majątek Ziobry na rzecz Skarbu Państwa.

Czy tym razem sąd przychyli się do wniosku prokuratury w sprawie majątku byłego ministra?

Niespodziewana odmowa sądu

W połowie listopada Prokuratura Krajowa złożyła wniosek o wpisanie tzw. hipoteki przymusowej na kwotę do 143 milionów złotych do księgi wieczystej domu Zbigniewa Ziobry w Jeruzalu. Celem było zabezpieczenie środków na wypadek nałożenia na byłego ministra sprawiedliwości kar majątkowych. Ku zaskoczeniu wielu, referendarz w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej odmówił wpisu. Powód? Liczne błędy we wniosku prokuratury. Wśród uchybień wymieniono m.in. brak wskazania wierzytelności, na podstawie której hipoteka miała być wpisana, a także brak wierzyciela. Co więcej, na tę samą sumę zabezpieczono już inną nieruchomość Ziobry.

Matecki atakuje Hennig-Kloskę. „Nie ma żadnych dowodów”

Prokuratura naprawia błędy i ponawia atak

Informacje RMF FM wskazują, że prokuratura nie zamierza się poddać. Śledczy uznali wcześniejsze postanowienie referendarza za niezasadne, jednak zamiast je zaskarżać, skupili się na poprawieniu błędów. Nowy, poprawiony wniosek został już skierowany do sądu. Tym razem prokuratorzy jasno wskazali, że zabezpieczenie majątku Ziobry następuje na rzecz Skarbu Państwa. Teraz sprawa czeka na ponowne rozpatrzenie, a minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek potwierdził, że nowy wniosek "spełnia oczekiwania".

Długa lista zarzutów i uchylony immunitet

Sprawa Zbigniewa Ziobry ma swoje korzenie w uchyleniu mu immunitetu przez Sejm 7 listopada bieżącego roku. Zgoda na jego zatrzymanie i ewentualne aresztowanie jest związana z zarzutami nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów PiS. Tego samego dnia prokurator przedstawił Ziobrze 26 zarzutów oraz wydał postanowienie o jego zatrzymaniu. W połowie listopada do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa skierowano wniosek o trzymiesięczny areszt. Posiedzenie sądu w tej sprawie ma się odbyć 22 grudnia. Dodatkowo, prokuratura wystąpiła o unieważnienie paszportu i paszportu dyplomatycznego Ziobry, co potwierdził minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Poniżej galeria zdjęć: Tak zmienił się Zbigniew Ziobro

