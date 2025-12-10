Matecki atakuje Hennig-Kloskę. „Nie ma żadnych dowodów”

Matecki: „Resort nie ma żadnych dowodów”

Poseł PiS opublikował na X wpis, w którym stwierdził:

„Resort pani Hennig-Kloski nie ma żadnych dowodów na to, że »PiS sprzedawał drewno do Chin«. Nie ma faktur, nie ma dokumentów potwierdzających, że czy to PiS, czy Lasy Państwowe sprzedawały cokolwiek do Chin”.

Matecki podkreśla, że ministerstwo „nie zna też ani jednej prywatnej firmy polityków PiS, która miałaby takie transakcje prowadzić”. Jego zdaniem minister „powtarza kłamstwa i nie zamierza przeprosić”.

Pismo resortu i cytat, na który powołuje się Matecki

Polityk przywołał fragment odpowiedzi resortu na jedną z jego interpelacji:

„Ponadto Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych poinformowała Ministerstwo Klimatu i Środowiska, że Lasy Państwowe w swoich zasobach ewidencyjnych nie odnotowały przypadków bezpośredniej sprzedaży drewna do odbiorców z Chin”. Matecki komentuje to słowami: „Taki właśnie poziom dna reprezentują dziś ministrowie koalicji Tuska”.

Hennig-Kloska: „Skończyliśmy z masowym eksportem polskiego drewna”

Szefowa MKiŚ, w opublikowanym wcześniej wpisie, pisała:

„Skończyliśmy z masowym eksportem polskiego drewna! PiS przez lata sprzedawał drewno do Chin, zamiast wspierać lokalny przemysł i chronić nasze lasy. My to ukróciliśmy”.

Minister dodała, że w 2020 r. wywieziono prawie 2 miliony metrów sześć., a dziś, jak przekazuje, „ten proceder został zatrzymany”. Według danych z grafiki resortu eksport „zmniejszył się w pierwszych trzech kwartałach 2025 do rekordowo niskiego poziomu 251 tys. m3”.

Wykres i różnica skali

W komunikacie ministerstwa, dołączonym do wpisu, znalazł się wykres porównujący rok 2020 i rok 2025. Dane wskazują:

2020 r.: 1 895 tys. m³

2025 r. (3 kwartały): 251 tys. m³

Według Ministerstwa Klimatu i Środowiska oznacza to „najniższy poziom od 2019 roku”.

Spór nie o dane, lecz o interpretację?

Wymiana pokazuje, że strony odwołują się do zupełnie innych elementów:

Matecki powtarza fragment pisma o „braku bezpośredniej sprzedaży przez Lasy Państwowe”.

Minister mówi o „eksportowaniu drewna z Polski”, przywołując skalę całego eksportu surowca do Chin.

Z treści wpisów wynika więc, że spór dotyczy nie tylko liczb, ale także tego, co dokładnie miało być „sprzedawane”, przez kogo oraz jak rozumiana jest odpowiedzialność polityczna.

Polityczna wymiana po obu stronach

Matecki kończy wpis mocnym komentarzem pod adresem ministrów obecnej koalicji, mówiąc o „poziomie dna”. Natomiast Hennig-Kloska podkreśla, że „PiS przez lata sprzedawał drewno do Chin”, a obecna władza „ukróciła” proceder i „wspiera lokalny przemysł”.

