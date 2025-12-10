KO rośnie, a ugrupowanie Brauna zaskakuje. Ten sondaż to polityczna rewolucja [NOWE DANE]

KO przed PiS. Różnica rośnie

Gdyby wybory odbyły się teraz, na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 32,9 proc. wyborców. To o 1,2 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu tej pracowni. Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 24,6 proc. traci dystans i notuje spadek o 0,5 pkt proc.

Konfederacja z wynikiem powyżej 13 proc.

Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja, którą wskazało 13,2 proc. badanych, czyli mniej o 1,4 pkt proc. Wyniki pokazują, że ugrupowanie odczuwa konkurencję po prawej stronie sceny politycznej.

Braun rośnie jak na drożdżach

Największym zaskoczeniem jest wynik Konfederacji Korony Polskiej, związanej z Grzegorzem Braunem. Partia uzyskuje 9,6 proc. i jest to skok o 3,4 pkt proc. To oznacza, że ugrupowanie Brauna zaczyna doganiać Konfederację i może walczyć o podział mandatów po prawej stronie.

Lewica poniżej progu

Wyniki sondażu są fatalne dla lewicy parlamentarnej. Wynik 4,7 proc. oznacza spadek i… brak wejścia do Sejmu, jeśli wybory odbyłyby się dziś. To radykalnie zmienia układ sił w opozycji. Małe partie? Bardzo ciężka sytuacja. Poniżej progu znalazłyby się także: Razem – 2,5 proc., PSL – 2,4 proc., Polska 2050 – 1,8 proc. To już kolejny sondaż pokazujący, że wyborcy centrum i umiarkowanej prawicy mocno się rozpraszają.

PiS najniżej od lat

24,6 proc. to jeden z najsłabszych wyników PiS w badaniach w ostatnich latach. Politycy partii od dawna obawiali się odpływu wyborców do Konfederacji i środowisk skrajnej prawicy – te dane pokazują, że rosnącym zagrożeniem jest nie tylko Konfederacja, ale też ugrupowanie Brauna.

Czy Braun odbiera głosy Konfederacji?

Wyniki potwierdzają trend widoczny w mediach społecznościowych – duża część prawicowego elektoratu szuka nowych, bardziej radykalnych opcji. Konfederacja wygląda dziś na partię ściskaną z dwóch stron: przez KO z centrum i przez Brauna z prawej.

Analiza: scena polityczna się przesuwa

Sondaż pokazuje trzy procesy:

KO umacnia centrum

PiS traci przewagę nad opozycją

prawa strona ulega podziałowi

To może mieć bezpośrednie znaczenie przed wyborami parlamentarnymi.

Metodologia

Badanie Opinia24 zostało przeprowadzone w dniach 4–7 grudnia metodą CATI i CAWI, na próbie 1001 dorosłych Polaków.

