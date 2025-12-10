Czy obecnej władzy uda się postawić Ziobrę przed sądem? Polacy są w tej sprawie jednomyślni

Zbigniew Ziobro usłyszy 26 zarzutów, w tym kierowanie grupą przestępczą i defraudację 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości.

Ziobro przebywa na Węgrzech i odmawia powrotu; 22 grudnia sąd rozpatrzy wniosek o jego aresztowanie.

69% Polaków (sondaż Instytutu Badań Pollster) wierzy, że obecna władza postawi Ziobrę przed sądem.

Ziobro unika zatrzymania w kraju

Były minister sprawiedliwości i poseł Zbigniew Ziobro (55 l.) znalazł się w najpoważniejszej sytuacji polityczno-prawnej od początku swojej kariery. Prokuratura chce mu przedstawić aż 26 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, defraudację środków publicznych oraz nieprawidłowości związane z wydatkowaniem ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości. Grozi mu kara nawet do 10 lat więzienia, wysokie grzywny oraz zakaz pełnienia funkcji publicznych. Ziobro w październiku wyjechał na Węgry, jeszcze zanim Sejm odebrał mu immunitet, i od tamtej pory nie zamierza wracać do kraju, tłumacząc się obawą przed „polityczną prowokacją”.

Terlecki przyznał, że Ziobro topi PiS. Jest odpowiedź Ozdoby: "Ugryź się w język"

Tymczasem śledczy podkreślają, że jego obecność jest kluczowa dla postępowania. 22 grudnia sąd ma rozpatrzyć wniosek o tymczasowe aresztowanie Ziobry, co może przesądzić o dalszym biegu sprawy. Nie wiadomo jednak, kiedy i w jakich okolicznościach były minister stanie przed wymiarem sprawiedliwości, co czyni jego przyszłość polityczną i prawną całkowicie niepewną.

Polacy wiedzą, czy polityk stanie przed sądem

"Czy uważasz, że obecna władza postawi Zbigniewa Ziobrę przed polskim sądem"? Takie pytanie zadał ankietowanym Instytut Badań Pollster. 69 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco, a 31 przecząco (w wynikach nie uwzględniono osób, które nie miały zdania).

Pilne! Zdalny bunt Ziobry. Z ekranu atakuje władzę i wyznacza termin powrotuPolitolog, prof. Kazimierz Kik komentuje, że społeczeństwo uległo fali rozliczeń poprzedniej władzy i dostrzega w działaniach Ziobry nadużycia władzy, zaufania i finansów. – Znacząca część Polaków ufa w tej sytuacji w skuteczność służb – podkreśla ekspert, dodając, że rozliczenia nie zawsze służą polskiej racji stanu, zwłaszcza w trudnej sytuacji geopolitycznej, którą mamy obecnie. Badanie zostało wykonane metodą CAWI w dniach 6-7 grudnia na próbie 1008 dorosłych Polaków.

KRYPTOAFERA WYBUCHNIE NADA MOMENT: Joanna Mucha OSTRZEGA! | Express Biedrzyckiej | 2025 12 09 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.