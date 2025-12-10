Czy Karol Nawrocki spotka się z Wołodymyrem Zełenskim? Bliski współpracownik prezydenta RP ujawnia

Prezydent Karol Nawrocki podtrzymuje swoje weto wobec ustawy o kryptoaktywach, mimo że rząd przedstawił identyczny projekt.

Prezydent Karol Nawrocki podtrzymuje swoje weto wobec ustawy o kryptoaktywach, mimo że rząd przedstawił identyczny projekt. Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, krytykuje premiera za eskalację konfliktu, zamiast szukania rozwiązania.

Trwają rozmowy w sprawie wizyty prezydenta Zełenskiego w Polsce, a szczegóły spotkania są w trakcie ustalania.

Czy prezydent Nawrocki ponownie zawetuje ustawę i jakie tematy będą dominować podczas ewentualnego spotkania z Zełenskim?

Rząd przyjął projekt ustawy o rynku kryptoaktywów, który, jak się okazuje, jest identyczny z tym, który został wcześniej zawetowany przez prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent uzasadniał swoje poprzednie weto, wskazując, że proponowane przepisy wykraczają poza unijne regulacje. Marcin Przydacz, skomentował wczorajszy ruch Rady Ministrów.

- Widać, iż premierowi zależy na robieniu awantury, a nie rozwiązaniu tej sytuacji - stwierdził. - Pan prezydent nie będzie zmieniał swojego zdania w sytuacji, w której wszystkie przepisy będą zupełnie identyczne. Trudno spodziewać się innej decyzji - powiedział w rozmowie z RMF FM.

Tym samym, prezydent Nawrocki najprawdopodobniej ponownie zawetuje ustawę, jeśli jej treść pozostanie niezmieniona.

Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do parlamentarzystów o przygotowanie propozycji legislacyjnych dotyczących zmian w prawie wyborczym w czasie stanu wojennego. Jednocześnie, prezydenci Zełenski i Nawrocki wymienili się zaproszeniami do wzajemnych wizyt. Marcin Przydacz odniósł się do kwestii wyborów prezydenckich na Ukrainie.

- Wyborów prezydenckich na Ukrainie jeszcze nie ma - jest tam niepisana umowa, że one odbędą się po zawieszeniu broni, a tego jeszcze nie ma - mówił.

Potwierdził jednak, że Warszawa prowadzi rozmowy z Kijowem na temat ewentualnej wizyty ukraińskiego prezydenta w Polsce.

- Jesteśmy w kontakcie ze stroną ukraińską, rozmawiałem nawet wczoraj. Pracujemy nad datą tego spotkania i potencjalnymi ustaleniami - uznał.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej poinformował, że jeśli dojdzie do spotkania prezydentów, odbędzie się ono w Warszawie. Na agendzie ewentualnego spotkania znajdą się kwestie bezpieczeństwa (w tym dyskusja wokół ustaleń pokojowych) oraz sprawy dwustronne, które są istotne dla Polaków, takie jak tematyka historyczna i gospodarcza. Przydacz zdementował również plotki dotyczące planowanego spotkania prezydentów w Ugłach na Wołyniu.

