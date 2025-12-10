PiS wróci do władzy w 2027? Adam Bodnar nie ma złudzeń

- Sondaże wskazują na możliwy powrót PiS do władzy, co budzi obawy wśród polityków.
- Adam Bodnar wyraża zaniepokojenie przyszłością Polski, ale nie obawia się zarzutów wobec swoich działań.
- Obecna koalicja ma niewiele czasu na wzmocnienie pozycji, zanim zdecyduje się na kolejne rozliczenia.
Analizy ostatnich tygodni konsekwentnie pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość ma szansę na odzyskanie władzy, jednak najprawdopodobniej będzie to możliwe wyłącznie w koalicji z innym ugrupowaniem. Obecna koalicja rządząca ma zatem niespełna dwa lata na poprawę swoich notowań i wzmocnienie pozycji przed kolejnymi wyborami.
Zapowiedzi rozliczeń
W kontekście możliwej zmiany władzy, przedstawiciele obecnej opozycji już teraz zapowiadają rozliczenie osób, które ich zdaniem dopuściły się łamania prawa. Z drugiej strony, Prawo i Sprawiedliwość złożyło już zawiadomienie do prokuratury dotyczące 28 przestępstw, w tym zarzutów skierowanych przeciwko Adamowi Bodnarowi.
W obliczu tych zapowiedzi polityk Koalicji Obywatelskiej, został zapytany o ewentualne obawy związane z rozliczeniami jego działań jako ministra sprawiedliwości.
- Nie, nie obawiam się zarzutów. Obawiam się powrotu do PiS władzy z punktu widzenia interesów i tego, co może stać się z Polską. Wszystko to, co robię i wszystko to, co robiłem, było i jest zgodne z prawem, służy RP, służy przywracaniu praworządności i podstawowych reguł przyzwoitości w życiu publicznym – oświadczył Adam Bodnar na antenie Tok FM.
Adam Bondar o Rydzyku
Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące potencjalnego przekroczenia uprawnień przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Przedmiotem dochodzenia jest umowa zawarta z Fundacją "Lux Veritatis" z Warszawy, dotycząca utworzenia instytucji kultury pod nazwą Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. Św. Jana Pawła II. W ramach tej umowy, w latach 2018-2023, fundacja otrzymała prawie 219 milionów złotych dofinansowania z dotacji celowej na wydatki majątkowe. Prokuratura analizuje, czy działania te nie doprowadziły do szkody interesu publicznego. Adam Bodnar wyraził zadowolenie z działań śledczych w tej oraz innych sprawach, takich jak te dotyczące Grzegorza Brauna.
- Cieszę się, że prokuratura pod kierownictwem pana prokuratora Dariusza Korneluka wraz z jego zespołem, z tymi osobami, z którymi blisko współpracowałem - z prokuratorem Onyszczukiem, panią prokurator Kwiatkowską, prokuratorem Bilewiczem dalej wykonuje swoje zadania. I wszystkie sprawy idą do przodu i to cały czas. Każdego dnia jest wysyłany sygnał, że nie ma w Polsce przyzwolenia na łamanie prawa - powiedział w "Poranku TOK FM".
