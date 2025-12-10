PiS wróci do władzy w 2027? Adam Bodnar nie ma złudzeń

Sondaże wskazują na możliwy powrót PiS do władzy, co budzi obawy wśród polityków.

Adam Bodnar wyraża zaniepokojenie przyszłością Polski, ale nie obawia się zarzutów wobec swoich działań.

Obecna koalicja ma niewiele czasu na wzmocnienie pozycji, zanim zdecyduje się na kolejne rozliczenia.

Analizy ostatnich tygodni konsekwentnie pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość ma szansę na odzyskanie władzy, jednak najprawdopodobniej będzie to możliwe wyłącznie w koalicji z innym ugrupowaniem. Obecna koalicja rządząca ma zatem niespełna dwa lata na poprawę swoich notowań i wzmocnienie pozycji przed kolejnymi wyborami.

Zapowiedzi rozliczeń

W kontekście możliwej zmiany władzy, przedstawiciele obecnej opozycji już teraz zapowiadają rozliczenie osób, które ich zdaniem dopuściły się łamania prawa. Z drugiej strony, Prawo i Sprawiedliwość złożyło już zawiadomienie do prokuratury dotyczące 28 przestępstw, w tym zarzutów skierowanych przeciwko Adamowi Bodnarowi.

W obliczu tych zapowiedzi polityk Koalicji Obywatelskiej, został zapytany o ewentualne obawy związane z rozliczeniami jego działań jako ministra sprawiedliwości.

- Nie, nie obawiam się zarzutów. Obawiam się powrotu do PiS władzy z punktu widzenia interesów i tego, co może stać się z Polską. Wszystko to, co robię i wszystko to, co robiłem, było i jest zgodne z prawem, służy RP, służy przywracaniu praworządności i podstawowych reguł przyzwoitości w życiu publicznym – oświadczył Adam Bodnar na antenie Tok FM.

Adam Bondar o Rydzyku

Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące potencjalnego przekroczenia uprawnień przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Przedmiotem dochodzenia jest umowa zawarta z Fundacją "Lux Veritatis" z Warszawy, dotycząca utworzenia instytucji kultury pod nazwą Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. Św. Jana Pawła II. W ramach tej umowy, w latach 2018-2023, fundacja otrzymała prawie 219 milionów złotych dofinansowania z dotacji celowej na wydatki majątkowe. Prokuratura analizuje, czy działania te nie doprowadziły do szkody interesu publicznego. Adam Bodnar wyraził zadowolenie z działań śledczych w tej oraz innych sprawach, takich jak te dotyczące Grzegorza Brauna.

- Cieszę się, że prokuratura pod kierownictwem pana prokuratora Dariusza Korneluka wraz z jego zespołem, z tymi osobami, z którymi blisko współpracowałem - z prokuratorem Onyszczukiem, panią prokurator Kwiatkowską, prokuratorem Bilewiczem dalej wykonuje swoje zadania. I wszystkie sprawy idą do przodu i to cały czas. Każdego dnia jest wysyłany sygnał, że nie ma w Polsce przyzwolenia na łamanie prawa - powiedział w "Poranku TOK FM".

W naszej galerii zobaczysz Adama Bodnara pod okiem ochrony: