„Zełenski jest gotowy i przyjedzie do Polski”. Prezydent już zaprasza, Przydacz odsłania plan wizyty

- Zełenski publicznie zaprosił Nawrockiego na Ukrainę, jednocześnie deklarując, że przyjedzie do Polski, jeśli otrzyma oficjalne zaproszenie.
- Pałac prezydencki w Polsce, przez Przydacza, zapowiedział, że trwa ustalanie warunków spotkania. Data nie została jeszcze podana.
- Wcześniej, w styczniu 2025, Zełenski rzeczywiście odwiedził Warszawę w oficjalnej wizycie, spotykając się z polskimi władzami. Były to rozmowy m.in. o współpracy i kontrowersjach historycznych.
- Tym razem rozmowa ma odbyć się z prezydentem Nawrockim, co symbolicznie może oznaczać nowy rozdział w relacjach.
„Jest gotowy i przyjedzie do Polski”
Przydacz przekazał, że kluczowe są teraz ustalenia dotyczące warunków spotkania:
– Jestem przekonany, że jeżeli ustalimy warunki tej wizyty, bo to, że ona się odbędzie w Warszawie, to już wiemy, to wiemy, że prezydent Zełenski jest gotowy i przyjedzie do Polski – powiedział minister w „Porannej Rozmowie” RMF FM.
Zaproszenie już wystosowane
Jak podkreślił, inicjatywa wychodzi bezpośrednio od nowego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego:
– Pan prezydent Nawrocki zaprasza stronę ukraińską – zaznaczył.
Cel wizyty
Przydacz wskazał, że kluczowe będą efekty rozmów dla polsko-ukraińskich relacji:
– Teraz chodzi o to, żeby wizyta przyniosła jakieś pozytywne efekty dla tych relacji – dodał.
Co dalej?
Przydacz nie podał konkretnego terminu wizyty, podkreślając jednak, że najpierw muszą zostać uzgodnione warunki i program rozmów. Wypowiedź ministra jest jednym z pierwszych publicznych potwierdzeń gotowości do przyjazdu Wołodymyra Zełenskiego po zmianie na stanowisku prezydenta RP.
Wszystko zależy od tonu Sikorskiego
Na razie nie ma oficjalnej daty spotkania między prezydentem Karolem Nawrockim a szefem MSZ Radosławem Sikorskim. Z wypowiedzi Marcina Przydacza wynika jednak, że Pałac Prezydencki czeka na „spokojniejszą atmosferę” i powrót do „dobrej praktyki” relacji między prezydentem a resortem dyplomacji.
Jeśli rozmowy rzeczywiście odbędą się po świętach, ich wynik może być pierwszym sprawdzianem politycznej współpracy pomiędzy nową głową państwa a MSZ i testem, czy obie strony są gotowe na kompromis, o którym mówi publicznie były wiceszef MSZ.
