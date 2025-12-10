„Zełenski jest gotowy i przyjedzie do Polski”. Prezydent już zaprasza, Przydacz odsłania plan wizyty

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-12-10 8:46

Wołodymyr Zełenski ma przyjechać do Warszawy, potwierdził prezydencki minister Marcin Przydacz w „Porannej Rozmowie” RMF FM. Jak stwierdził, prezydent Ukrainy „jest gotowy i przyjedzie”, a strona polska zaprasza do wizyty w imieniu prezydenta Karola Nawrockiego.

Przydacz o aresztowaniu Wołodymyra Z: Trzeba brać pod uwagę cele jego działalności. Czy Polska wyda podejrzanego Niemcom?

i

Autor: JACEK DOMINSKI/ East News
  • Zełenski publicznie zaprosił Nawrockiego na Ukrainę, jednocześnie deklarując, że przyjedzie do Polski, jeśli otrzyma oficjalne zaproszenie.
  • Pałac prezydencki w Polsce, przez Przydacza, zapowiedział, że trwa ustalanie warunków spotkania. Data nie została jeszcze podana. 
  • Wcześniej, w styczniu 2025, Zełenski rzeczywiście odwiedził Warszawę w oficjalnej wizycie, spotykając się z polskimi władzami. Były to rozmowy m.in. o współpracy i kontrowersjach historycznych. 
  • Tym razem rozmowa ma odbyć się z prezydentem Nawrockim, co symbolicznie może oznaczać nowy rozdział w relacjach.

„Jest gotowy i przyjedzie do Polski”

Przydacz przekazał, że kluczowe są teraz ustalenia dotyczące warunków spotkania:

– Jestem przekonany, że jeżeli ustalimy warunki tej wizyty, bo to, że ona się odbędzie w Warszawie, to już wiemy, to wiemy, że prezydent Zełenski jest gotowy i przyjedzie do Polski – powiedział minister w „Porannej Rozmowie” RMF FM.

Zaproszenie już wystosowane

KO rośnie, a ugrupowanie Brauna zaskakuje. Ten sondaż to polityczna rewolucja [NOWE DANE]

Jak podkreślił, inicjatywa wychodzi bezpośrednio od nowego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego:

– Pan prezydent Nawrocki zaprasza stronę ukraińską – zaznaczył.

Cel wizyty

Przydacz wskazał, że kluczowe będą efekty rozmów dla polsko-ukraińskich relacji:

– Teraz chodzi o to, żeby wizyta przyniosła jakieś pozytywne efekty dla tych relacji – dodał.

Co dalej?

Przydacz nie podał konkretnego terminu wizyty, podkreślając jednak, że najpierw muszą zostać uzgodnione warunki i program rozmów. Wypowiedź ministra jest jednym z pierwszych publicznych potwierdzeń gotowości do przyjazdu Wołodymyra Zełenskiego po zmianie na stanowisku prezydenta RP.

Wszystko zależy od tonu Sikorskiego

Na razie nie ma oficjalnej daty spotkania między prezydentem Karolem Nawrockim a szefem MSZ Radosławem Sikorskim. Z wypowiedzi Marcina Przydacza wynika jednak, że Pałac Prezydencki czeka na „spokojniejszą atmosferę” i powrót do „dobrej praktyki” relacji między prezydentem a resortem dyplomacji.

Jeśli rozmowy rzeczywiście odbędą się po świętach, ich wynik może być pierwszym sprawdzianem politycznej współpracy pomiędzy nową głową państwa a MSZ i testem, czy obie strony są gotowe na kompromis, o którym mówi publicznie były wiceszef MSZ.

Poniżej galeria zdjęć: Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Mińsku Mazowieckim

Polityka SE Google News
Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Mińsku Mazowieckim
17 zdjęć
KRYPTOAFERA WYBUCHNIE NADA MOMENT: Joanna Mucha OSTRZEGA! | Express Biedrzyckiej | 2025 12 09
Sonda
Czy wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie powinna odbyć się jak najszybciej?
Polska droga do kosmosu – Za kulisami rakiety BURSZTYN
Ekologiczne napędy rakietowe i polska droga do kosmosu. ZA KULISAMI BURSZTYNU
Polska droga do kosmosu – Za kulisami rakiety BURSZTYN
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI