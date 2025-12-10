Donald Tusk pokazał dobitny spot. Nie wszystkim się spodoba

Premier Tusk podsumowuje kluczowe osiągnięcia rządu w spocie, obejmującym podwyżki dla nauczycieli i programy społeczne.

Wśród dokonań wymieniono inwestycje infrastrukturalne, takie jak CPK, oraz świadczenia dla seniorów i program "babciowe".

Sondaż pokazuje, że 33,1% Polaków ocenia pracę premiera pozytywnie, podczas gdy 42,6% wyraża negatywną opinię.

Spot reklamowy premiera Donalda Tuska rozpoczyna się od podkreślenia wprowadzenia 30-procentowych podwyżek pensji dla nauczycieli, co było jedną z kluczowych obietnic wyborczych. Następnie, materiał koncentruje się na rządowym programie in vitro, wskazując, że dzięki niemu urodziło się ponad 8 tysięcy dzieci. W spocie pojawia się również informacja o powrotach Polaków do kraju, gdzie rocznie ma wracać około 20 tysięcy osób.

Wśród zaprezentowanych dokonań znalazły się także plany dotyczące Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Według informacji rządowych, CPK ma być największą inwestycją infrastrukturalną w Polsce, z planowanym otwarciem pierwszego etapu lotniska w 2032 roku, które obsłuży do 40 milionów pasażerów rocznie, a docelowo nawet 65 milionów. Równolegle ma powstać 1800 km nowych linii kolejowych, co ma wzmocnić transport, połączyć Polskę z Europą i światem oraz stworzyć tysiące miejsc pracy.

Spot nie pomija również programów społecznych. Wskazano na kontynuację wypłat 13. i 14. emerytury dla seniorów. Dodatkowo, wspomniano o programie "babciowe", świadczeniu wprowadzonym w 2024 roku, mającym na celu wsparcie rodziców wracających do pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

Przesłanie rządu

Rządowa strona internetowa, uruchomiona kilka miesięcy wcześniej, prezentuje szerszy zakres projektów koalicji 15 października. Wśród nich wymieniono program "Bezpieczna Polska", w ramach którego kraj przeznacza 5% PKB na bezpieczeństwo. Wspomniano także o wsparciu dla rodzin, taniej energii, rozpędzonej gospodarce oraz modernizacji kolei.

- W Polsce żyje się lepiej, kiedy jesteśmy razem. Bo to od rodziny zaczyna się rozwój i przyszłość Polski - to zdanie kończy spot.

Jak Polacy ocenili dwa lata rządów Tuska?

Tuż przed drugą rocznicą objęcia urzędu przez Donalda Tuska, pracownia UCE Research na zlecenie Onetu przeprowadziła sondaż dotyczący oceny pracy premiera. Wyniki badania pokazują podzielone opinie społeczeństwa. 33,1% respondentów oceniło pracę premiera pozytywnie, w tym 11,26% uznało ją za "bardzo dobrą", a 21,84% za "raczej dobrą". 42,6% ankietowanych wyraziło negatywną opinię, z czego 25,07% oceniło działania premiera jako "bardzo złe", a 17,53% jako "raczej złe". 24,3% badanych nie było w stanie jednoznacznie ocenić pracy premiera, wskazując odpowiedź "Trudno powiedzieć".Autorzy badania zwrócili uwagę na zależność między wiekiem respondentów a ich oceną. Praca premiera jest szczególnie doceniana przez osoby starsze – w grupie 65-74 lata pozytywnie oceniło ją 52% badanych, a w przedziale 75-80 lat aż 61,6%. Z kolei wśród osób w wieku 18-24 lata, jedynie 23,8% wyraziło pozytywną opinię.

