Leszek Miller ostro o Wołodymyrze Zełenskim! "Podziękuj Polsce"

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-12-13 21:54

W programie "Prezydenci i Premierzy" doszło do ożywionej dyskusji na temat polskiego wsparcia dla Ukrainy, w kontekście zbliżającej się wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Poruszono kwestię ewentualnego przekazania Ukrainie samolotów MIG-29 oraz związanych z tym oczekiwań. Wypowiedzi byłych premierów Leszka Millera i Jana Krzysztofa Bieleckiego ukazały zróżnicowane perspektywy na tę kwestię.

Leszek Miller, Kamila Biedrzycka

i

Autor: Beata Górka/Super Express Leszek Miller, Kamila Biedrzycka
  • Były premier Leszek Miller sugeruje, że Ukraina powinna podziękować Polsce za wsparcie militarne, proponując w zamian technologię dronową.
  • Inny były premier, Jan Krzysztof Bielecki, uważa, że Ukraina walczy w imieniu Europy i nie powinna "płacić" za pomoc.
  • Debata o wsparciu dla Ukrainy zbiega się ze sporem informacyjnym między MON a Pałacem Prezydenckim.
  • Dowiedz się, dlaczego przekazanie MiG-ów to koniec pewnej ery dla polskiego lotnictwa wojskowego.

Leszek Miller, były premier, zasugerował, że prezydent Zełenski powinien publicznie podziękować Polsce za przekazane samoloty MIG-29 oraz wszelkie inne formy wsparcia. Miller wyobraża sobie, że ukraiński prezydent "wystąpi na tle kilku MIG-ów, które Polska ma przekazać i serdecznie podziękuje Polsce. I za te MIG-i i za te wcześniejsze, i za wszystko inne, co było przekazane".

W jego ocenie, dotychczasowe wsparcie było "dawaniem na bezdurno", a obecna sytuacja wymaga bardziej pragmatycznego podejścia. Miller postuluje "wymianę barterową", gdzie w zamian za MIG-i Polska mogłaby otrzymać na przykład technologię dronową.

- Chcesz te MIG-i? Dobrze, my ci to damy. A właściwie nie damy, a zrobimy wymianę barterową. Dostaniesz MIG-i, ale my też coś dostaniemy – rozumiem, że technologię dronową. Ale kończy się ten etap dawania na bezdurno - podkreślił.

Ukraina w obronie Europy

Jan Krzysztof Bielecki, również były premier, wyraził odmienne zdanie, wskazując, że Miller "trochę się zagalopował". Bielecki argumentował, że Ukraina prowadzi walkę w imieniu całej Europy, broniąc fundamentalnych zasad porządku prawnego przed agresorem. W jego ocenie, Ukraina "każdego dnia robi nie tylko dla Polski, ale całej zachodniej Europy gigantyczną przysługę".

Leszek Miller ujawnia kulisy swojego sporu z Czarzastym. "Bardzo dziwne i bardzo nieprzyjemne"

Krytycznie odniósł się do sugestii Millera o "płaceniu" za wsparcie, nazywając to "dużym nieporozumieniem czy niezrozumieniem sytuacji". Bielecki zwrócił uwagę również na ekonomiczne korzyści płynące z obecności ukraińskich uchodźców w Polsce, którzy płacą podatki i składki, wzbogacając tym samym polski system ubezpieczeń społecznych. Z ironią zauważył, że ukraińscy pracownicy "utrzymują premiera Millera", przyczyniając się do stabilności ZUS-u. Miller odparł, że jego emerytura jest "solidnie zarobiona" po 50 latach pracy.

Spór między MON a Pałacem Prezydenckim

W tle debaty o wsparciu dla Ukrainy pojawiła się również kwestia komunikacji wewnętrznej w Polsce. Minister obrony narodowej zapowiedział przekazanie Ukrainie pozostałych samolotów MiG-29, co ma być związane z końcem ich resursów i chęcią pozyskania ukraińskich technologii dronowych.

Prezydent Karol Nawrocki oraz szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz stwierdzili, że nie otrzymali oficjalnej informacji na ten temat. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił jednak, że temat był wielokrotnie omawiany podczas posiedzeń Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego, w których uczestniczył przedstawiciel prezydenta.

Przekazanie pozostałych MiG-29 będzie oznaczać wycofanie tych samolotów z Sił Powietrznych RP, a tym samym pożegnanie z ostatnimi poradzieckimi maszynami bojowymi w polskiej armii. W przyszłym roku Polska ma rozpocząć odbiór nowych myśliwców F-35 z USA, które zastąpią starsze konstrukcje.

W naszej galerii zobaczysz, jak Wołodymyr Zełenski prezentuje się na salonach:

Tak Zełenski prezentuje się na salonach. Wszystkie stroje prezydenta Ukrainy
34 zdjęcia
Sonda
Zgadzasz się z Leszkiem Millerem?
2025_12_11_ALFABET_MILLERA R jak Rząd
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LESZEK MILLER
WOŁODYMYR ZEŁENSKI
JAN KRZYSZTOF ARDANOWSKI