Leszek Miller ostro o Wołodymyrze Zełenskim! "Podziękuj Polsce"

Były premier Leszek Miller sugeruje, że Ukraina powinna podziękować Polsce za wsparcie militarne, proponując w zamian technologię dronową. Inny były premier, Jan Krzysztof Bielecki, uważa, że Ukraina walczy w imieniu Europy i nie powinna "płacić" za pomoc.

Debata o wsparciu dla Ukrainy zbiega się ze sporem informacyjnym między MON a Pałacem Prezydenckim.

Leszek Miller, były premier, zasugerował, że prezydent Zełenski powinien publicznie podziękować Polsce za przekazane samoloty MIG-29 oraz wszelkie inne formy wsparcia. Miller wyobraża sobie, że ukraiński prezydent "wystąpi na tle kilku MIG-ów, które Polska ma przekazać i serdecznie podziękuje Polsce. I za te MIG-i i za te wcześniejsze, i za wszystko inne, co było przekazane".

W jego ocenie, dotychczasowe wsparcie było "dawaniem na bezdurno", a obecna sytuacja wymaga bardziej pragmatycznego podejścia. Miller postuluje "wymianę barterową", gdzie w zamian za MIG-i Polska mogłaby otrzymać na przykład technologię dronową.

- Chcesz te MIG-i? Dobrze, my ci to damy. A właściwie nie damy, a zrobimy wymianę barterową. Dostaniesz MIG-i, ale my też coś dostaniemy – rozumiem, że technologię dronową. Ale kończy się ten etap dawania na bezdurno - podkreślił.

Ukraina w obronie Europy

Jan Krzysztof Bielecki, również były premier, wyraził odmienne zdanie, wskazując, że Miller "trochę się zagalopował". Bielecki argumentował, że Ukraina prowadzi walkę w imieniu całej Europy, broniąc fundamentalnych zasad porządku prawnego przed agresorem. W jego ocenie, Ukraina "każdego dnia robi nie tylko dla Polski, ale całej zachodniej Europy gigantyczną przysługę".

Krytycznie odniósł się do sugestii Millera o "płaceniu" za wsparcie, nazywając to "dużym nieporozumieniem czy niezrozumieniem sytuacji". Bielecki zwrócił uwagę również na ekonomiczne korzyści płynące z obecności ukraińskich uchodźców w Polsce, którzy płacą podatki i składki, wzbogacając tym samym polski system ubezpieczeń społecznych. Z ironią zauważył, że ukraińscy pracownicy "utrzymują premiera Millera", przyczyniając się do stabilności ZUS-u. Miller odparł, że jego emerytura jest "solidnie zarobiona" po 50 latach pracy.

Spór między MON a Pałacem Prezydenckim

W tle debaty o wsparciu dla Ukrainy pojawiła się również kwestia komunikacji wewnętrznej w Polsce. Minister obrony narodowej zapowiedział przekazanie Ukrainie pozostałych samolotów MiG-29, co ma być związane z końcem ich resursów i chęcią pozyskania ukraińskich technologii dronowych.

Prezydent Karol Nawrocki oraz szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz stwierdzili, że nie otrzymali oficjalnej informacji na ten temat. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił jednak, że temat był wielokrotnie omawiany podczas posiedzeń Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego, w których uczestniczył przedstawiciel prezydenta.

Przekazanie pozostałych MiG-29 będzie oznaczać wycofanie tych samolotów z Sił Powietrznych RP, a tym samym pożegnanie z ostatnimi poradzieckimi maszynami bojowymi w polskiej armii. W przyszłym roku Polska ma rozpocząć odbiór nowych myśliwców F-35 z USA, które zastąpią starsze konstrukcje.

