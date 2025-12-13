Oficjalne stanowisko Pałacu Prezydenckiego ws. WOŚP. Daje do myślenia

Media zapytały Kancelarię Prezydenta o zaangażowanie Karola Nawrockiego w zbliżający się Finał WOŚP.

Kancelaria Prezydenta RP odmówiła odpowiedzi, powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej.

W przeszłości prezydent Nawrocki wspierał akcje charytatywne, a jego poprzednik, Andrzej Duda, aktywnie uczestniczył w WOŚP.

Kancelaria Prezydenta RP, w odpowiedzi na zapytanie Gazety.pl, stwierdziła, że "Informacja, o którą Pan pyta, pozostaje poza zakresem ustawy o dostępie do informacji publicznej. (...) Nie jest informacją publiczną wniosek, który obejmuje pytanie o zdarzenia przyszłe lub takie, które jeszcze nie nastąpiły". Podkreślono również, że plany i zamierzenia nie należą do kategorii informacji publicznych. Taka odpowiedź, choć formalnie zgodna z przepisami, może być interpretowana jako unikanie jednoznacznego stanowiska w sprawie udziału prezydenta w akcji charytatywnej. Taka odpowiedź z pewnością da niektórym do myślenia.

Najbliższy Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego motywem przewodnim jest wspieranie diagnostyki chorób przewodu pokarmowego u dzieci, odbędzie się 25 stycznia. Fundacja, od początku swojej działalności, zgromadziła 2,6 miliarda złotych i zakupiła około 81 tysięcy urządzeń medycznych, znacząco przyczyniając się do poprawy polskiej służby zdrowia.

Działalność charytatywna prezydenta

Warto zauważyć, że prezydent Karol Nawrocki w przeszłości angażował się w działalność charytatywną, wspierając instytucje takie jak Caritas. W tegorocznej edycji "Szlachetnej Paczki" prezydent wraz z pierwszą damą udzielili wsparcia sześcioosobowej rodzinie, przekazując m.in. opał i sprzęt gospodarstwa domowego.

- Para Prezydencka przekazała rodzinie opał, który w okresie zimowym pozwoli ogrzać dom - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Działania te wskazują na gotowość prezydenta do wspierania potrzebujących, jednak nie precyzują jego stosunku do konkretnych inicjatyw, takich jak WOŚP.

Tradycja Andrzeja Dudy

Aktywne zaangażowanie w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy było tradycją dla poprzedniego prezydenta RP, Andrzeja Dudy. Jego wkład w aukcję WOŚP stanowiły srebrne spinki do mankietów, które zostały wylicytowane za ponad 20 tys. zł. Również Agata Kornhauser-Duda wspierała Fundację, przekazując komplet wizytowy, sprzedany za 10 tys. zł. Przykład poprzedniej pary prezydenckiej może stanowić punkt odniesienia dla oceny przyszłych działań prezydenta Nawrockiego.

