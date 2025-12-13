Karol Nawrocki zerwał z tradycją, którą zapoczątkował Lech Kaczyński! Wiele osób nie będzie zadowolonych

W tym roku Pałac Prezydencki zrywa z wieloletnią tradycją obchodów Chanuki, żydowskiego Święta Świateł.

Decyzja, ogłoszona przez prezesa IPN Karola Nawrockiego, kończy praktykę zapoczątkowaną przez Lecha Kaczyńskiego.

Zmiana ta budzi pytania o jej motywy i potencjalne konsekwencje dla dialogu międzyreligijnego.

Tradycja świętowania Chanuki w Pałacu Prezydenckim ma swoje korzenie w początkach XXI wieku. Chociaż niektóre źródła przypisują jej zapoczątkowanie Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, powszechnie uznaje się, że to Lech Kaczyński ustanowił tę praktykę jako stały element kalendarza prezydenckiego. Następnie kontynuowali ją Bronisław Komorowski i Andrzej Duda, podkreślając tym samym otwartość i szacunek dla mniejszości żydowskiej w Polsce. Przez lata obchody Chanuki stały się symbolem dialogu międzyreligijnego i wzajemnego zrozumienia.W tym roku przedstawiciele społeczności żydowskiej nie otrzymali zaproszeń na uroczystości chanukowe w Pałacu Prezydenckim. Mimo braku oficjalnej odpowiedzi ze strony Biura Mediów i Listów Prezydenta na pytania "Rzeczpospolitej", fakt ten potwierdza, że tradycja nie będzie kontynuowana. Chanuka, która rozpoczyna się w najbliższą niedzielę po zachodzie słońca, upłynie w Pałacu Prezydenckim bez dotychczasowych ceremonii.

Czym Jest Chanuka?

Chanuka, znana również jako Święto Świateł, to ośmiodniowe święto żydowskie upamiętniające ponowne poświęcenie Drugiej Świątyni w Jerozolimie w 165 r. p.n.e. po zwycięstwie Machabeuszy nad imperium Seleucydów. Obchody obejmują zapalanie świec na menorze, odmawianie modlitw i spożywanie tradycyjnych potraw smażonych na oleju, symbolizującym cudowne podtrzymanie ognia w świątyni przez osiem dni, mimo niewielkiej ilości oliwy. Zapalanie menory jest publicznym wyrazem wiary w cud i historycznej wytrwałości narodu żydowskiego.

Stanowisko Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki już wcześniej zapowiadał odejście od tej tradycji. W wywiadzie dla RMF FM został zapytany o zapalenie świec chanukowych.

- Nie, ja swoje poglądy i swoje przywiązanie do wartości chrześcijańskich traktuję poważnie, więc obchodzę święta, które są bliskie mojej osobie - mówił wówczas.

Ta wypowiedź jasno wskazuje na osobiste przekonania Nawrockiego jako główny powód zmiany. "Rzeczpospolita" sugeruje, że decyzja Nawrockiego może być powiązana z incydentem z grudnia 2023 roku, kiedy Grzegorz Braun zgasił gaśnicą świece chanukowe w Sejmie. Nawrocki, który w drugiej turze wyborów prezydenckich zabiegał o elektorat Brauna, mógł chcieć zdystansować się od tej tradycji. Z drugiej strony, rezygnacja z obchodów Chanuki może narazić Nawrockiego na krytykę ze strony proizraelskiej administracji amerykańskiej, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego sympatię do Donalda Trumpa. Decyzja ta wpisuje się zatem w szerszy kontekst polityczny i dyplomatyczny.

