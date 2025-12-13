Karol Nawrocki powołał nowych doradców. Wśród nich prof. Zybertowicz

Kancelaria Prezydenta RP powołała trzynastu nowych doradców społecznych, którzy będą pełnić swoje funkcje bez wynagrodzenia.

Wśród nominowanych znaleźli się m.in. Piotr Agatowski, Jakub Banaszek oraz prof. Andrzej Zybertowicz, znany z wcześniejszych funkcji publicznych.

Rozbudowa grona doradców ma na celu poszerzenie ekspertyzy i konsultacji prezydenta Karola Nawrockiego.

Dowiedz się więcej o kluczowych postaciach i ich rolach w Kancelarii Prezydenta.

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała w piątek o powołaniu trzynastu nowych doradców społecznych. Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, wymienił nazwiska nominowanych na platformie X:

Piotr Agatowski

Jakub Banaszek

Adrianna Garnik

Tomasz Heryszek

dr Maciej Korkuć

prof. Grzegorz Kucharczyk

Jarosław Margielski

Hanna Mik-Samól

Adrianna Paradowska

Szymon Stachowiak

Tomasz Szturo

dr Marek Szymaniak

prof. Andrzej Zybertowicz

Kancelaria Prezydenta podkreśliła, że wszyscy nowo powołani doradcy będą pełnić swoje funkcje społecznie, co oznacza, że nie będą pobierać wynagrodzenia za swoją pracę.

Kim jest prof. Andrzej Zybertowicz?

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych nazwisk wśród nowo powołanych doradców jest prof. Andrzej Zybertowicz. Jego kariera publiczna obejmuje szereg znaczących funkcji.

W latach 2006-2007 pełnił rolę eksperta w Komisji Weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych. Następnie, w latach 2008-2010, był doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego do spraw bezpieczeństwa państwa.

We wrześniu 2015 roku objął stanowisko doradcy społecznego prezydenta Andrzeja Dudy, a później doradzał również ówczesnemu szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Pawłowi Solochowi.

W sierpniu 2023 roku, z rekomendacji posłów Prawa i Sprawiedliwości, prof. Zybertowicz został powołany przez Sejm w skład Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022. Z tej funkcji został jednak odwołany przez Sejm 29 listopada 2023 roku. Warto dodać, że prof. Zybertowicz wszedł w skład komitetu wspierającego kandydaturę Karola Nawrockiego na prezydenta RP w wyborach.

Skład Kancelarii Prezydenta

Powołanie nowych doradców społecznych to kolejny krok w kształtowaniu składu Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Niedługo po zaprzysiężeniu, 18 sierpnia 2025 roku, prezydent Nawrocki powołał już pierwszą grupę doradców społecznych, w której znaleźli się:

Wanda Buk

Piotr Czauderna

Alvin Gajadhur

Bogdan Kubiak

Sławomir Mazurek

Andrzej Nowak

Jacek Saryusz-Wolski

Leszek Skiba

Warto przypomnieć, że doradcy prezydenta dzielą się na dwie kategorie: etatowych i społecznych. Do grona doradców etatowych należą obecnie:

Jarosław Bujak

Dariusz Dudek

Piotr Głowacki

Radosław Gruk

Paweł Gruza

Magdalena Hajduk

Jan Józef Kasprzyk

Beata Kempa

Tomasz Obszański

Błażej Poboży

Barbara Socha

Krzysztof Wacławek

Łukasz Witek

Rozbudowa grona doradców społecznych wskazuje na dążenie prezydenta Nawrockiego do szerokiego konsultowania swoich decyzji i pozyskiwania ekspertyzy z różnych środowisk.

