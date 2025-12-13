Rząd podsumowuje dwa lata działalności rządu Koalicji 15 października przez poszczególnych ministrów.

Z tej okazji poszczególne ministerstwa wypuściły krótkie filmy, gdzie politycy chwalili się osiągnięciami

Część polityków KO publikowała krótkie wpisy, w tym premier

Politycy rządu podsumowują dwa lata gabinetu Donalda Tuska

13 grudnia mijają dwa lata od objęcia władzy przez gabinet Donalda Tuska, składający się z przedstawicieli czterech partii koalicyjnych: KO, PSL, Polski 2050 i Nowej Lewicy. Z tej okazji, w mediach społecznościowych pojawiły się krótkie nagrania wideo, w których ministrowie dzielą się swoimi refleksjami na temat tego okresu - wszystkie opatrzone tagiem #BoKochamyPolskę. Wpis zamieścił także premier.

- Za nami dwa lata. Dobre, chociaż bardzo trudne. Biorę za nie pełną odpowiedzialność. Jestem z nich dumny, ale wiem, że Polska zasługuje na jeszcze więcej. Wierzę, że Polaków na to stać. Jeszcze nie raz zadziwimy cały świat! - napisał Donald Tusk.

Rzecznik rządu, Adam Szłapka w nagraniu podkreślił, że Koalicja 15 października od samego początku skoncentrowała się na naprawie "szkód", które rzekomo zostały wyrządzone przez poprzednie osiem lat rządów.

Szłapka zwrócił uwagę na działania rządu w obszarze bezpieczeństwa, wymieniając rekordowe wydatki na obronność, modernizację armii oraz wzmocnienie ochrony granic. Ponadto, podkreślił zatrzymanie wzrostu cen, spadek inflacji poniżej 3% oraz najszybszy wzrost płac wśród państw rozwiniętych. Rzecznik rządu zaznaczył również, że Polska zajmuje obecnie 20. miejsce wśród największych gospodarek świata.

Później w serii wpisów rzecznik rządu przypomniał, że koalicja przywróciła rządowe finansowanie programu in vitro, a także podniosła pensje nauczycieli o 30-33 proc. Wspomniał też o przywracaniu połączeń kolejowych o małych i średnich miejscowości, oraz wprowadzeniu "babciowego".

Rzecznik rządu wspomniał także o budowie pierwszej elektrowni jądrowej, rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, odbudowie połączeń kolejowych oraz realizacji strategicznych inwestycji i budowie cyfrowego państwa.

Radosław Sikorski podsumowuje dwa lata rządów

Wicepremier i szef MSZ, Radosław Sikorski, zwrócił uwagę na wsparcie, jakie rząd oferuje polskim przedsiębiorcom. Jako przykład podał otwarcie chińskiego rynku dla polskiego drobiu.

Sikorski podkreślił, że podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej przyjęto kolejne pakiety sankcji na Rosję w odpowiedzi na inwazję na Ukrainę. Dodał również, że wznowiono prace ekshumacyjne polskich ofiar na Ukrainie, które zostały wstrzymane przez poprzednią ekipę rządzącą.

Szef MSZ wspomniał również o zacieśnianiu współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa z partnerami w regionie Morza Bałtyckiego, w ramach polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego.

Sikorski poinformował, że w ciągu ostatnich dwóch lat udało się ograniczyć nielegalny handel polskimi wizami, zabezpieczyć granice państwa, odblokować środki z Krajowego Planu Odbudowy z Unii Europejskiej oraz pozyskać dodatkowe fundusze na modernizację Wojska Polskiego.

Kosiniak-Kamysz mówi o dwóch latach pracy w MON

Wicepremier i szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreślił, że ostatnie dwa lata to okres kluczowych decyzji, które mają na celu transformację polskiej armii. Minister zwrócił uwagę na bezprecedensowe wydatki na obronność, które w 2026 roku mają przekroczyć 200 miliardów złotych. Poinformował o podpisaniu blisko 200 umów na zakup śmigłowców, dronów, wozów bojowych, amunicji i nowoczesnego wyposażenia dla żołnierzy.

Szef MON podał również informację o umieszczeniu na orbicie pierwszego wojskowego satelity oraz wyborze dostawcy nowych okrętów. Podkreślił, że te działania mają na celu wzmocnienie pozycji i wiarygodności Polski w regionie. Wspomniał także o wsparciu rządu dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, weteranów poszkodowanych na misjach oraz programach mających na celu poprawę bezpieczeństwa na granicach, takich jak "Tarcza Wschód" z budżetem co najmniej 10 miliardów złotych.

Szef MON zapowiedział kontynuację modernizacji armii, rozwój wojsk dronowych i medycznych, wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz wzmocnienie odporności społecznej poprzez projekt "W gotowości".

Kierwiński zapowiada odbudowę obrony cywilnej w Polsce

Szef MSWiA, Marcin Kierwiński, poinformował, że w ciągu najbliższych dwóch lat blisko 34 miliardy złotych zostanie przeznaczonych na ochronę ludności i obronę cywilną.

Kierwiński podkreślił, że w Polsce trwa proces "odbudowy" systemu ochrony ludności. Zapowiedział, że rząd dąży do tego, aby system alarmowy był dostępny dla każdego mieszkańca Polski, aby każdy obywatel wiedział, jak postępować w sytuacjach kryzysowych.

Siemoniak mówi o odpolitycznianiu służb specjalnych

Minister koordynator służb specjalnych, Tomasz Siemoniak, podkreślił, że rząd Koalicji 15 października realizuje program odpolitycznienia służb specjalnych.

Siemoniak poinformował, że na czele służb stanęli doświadczeni oficerowie i eksperci. Zapewnił o wprowadzeniu jasnych zasad kontroli operacyjnej, aby zapobiec powtórce z afery Pegasusa. Podkreślił również intensywne działania mające na celu zwalczanie aktów dywersji, szpiegostwa i innych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa.

Waldemar Żurek zapowiada dalsze rozliczenia poprzedniej władzy

Minister sprawiedliwości, Waldemar Żurek, poinformował, że resort prowadzi intensywne działania mające na celu rozliczenie afer na ogromne kwoty

Żurek zapewnił, że resort pracuje nad przywróceniem wiary w to, że prawo dotyczy każdego i nie ma osób uprzywilejowanych. Zapowiedział reformę wymiaru sprawiedliwości, która ma na celu uproszczenie procedur rozwodowych, przyspieszenie postępowań oraz wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w pracy sądów.

Barbara Nowacka chwali się zmianami w edukacji, a Marcin Kulasek zmianami w polskiej nauce

Szefowa MEN, Barbara Nowacka, podkreśliła, że nauczyciele otrzymali obiecane podwyżki wynagrodzeń. Minister zapewniła, że wynagrodzenia nauczycieli będą systematycznie rosły, a prestiż zawodu nauczyciela zostanie podniesiony poprzez wprowadzenie korzystnych zmian w Karcie Nauczyciela.

Szefowa MEN podkreśla, że resort priorytetowo traktuje kwestie związane ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży, wspierając programy rówieśnicze i oferując pomoc psychologiczną.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego, Marcin Kulasek, poinformował o rozpoczęciu planu przebudowy polskiej nauki. Dodał, że reformy w nauce i szkolnictwie wyższym są odpowiedzią na realne potrzeby środowiska akademickiego. Zaznaczył, że cyfryzacja polskiej nauki znacząco przyspiesza jej rozwój.

Minister poinformował, że legitymacje studenckie są już dostępne w aplikacji mObywatel, a wkrótce absolwenci uzyskają szybki i bezpieczny dostęp do elektronicznych dyplomów.

