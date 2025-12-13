Samorządy czekają na ruch MSWiA ws. małżeństw jednopłciowych. Co dalej po wyroku TSUE?

2025-12-13 9:56

Listopadowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który nakazuje państwom członkowskim uznawanie małżeństw osób tej samej płci zawartych legalnie. Samorządy czekają na decyzje rządu, bo nie mogą na razie wprowadzać do systemu zagranicznych dokumentów takich par.

LGBT

i

Autor: Shutterstock
  • Wyrok TSUE nakazuje Polsce uznawanie małżeństw jednopłciowych zawartych w innych krajach UE.
  • Samorządy wskazują na brak możliwości technicznych i prawnych do wprowadzenia zmian w systemach rejestracji stanu cywilnego.
  • MSWiA analizuje sytuację prawną i zapowiada wydanie rekomendacji dla urzędów stanu cywilnego.

Małżeństwa jednopłciowe w Polsce po wyroku TSUE: samorządy czekają na wytyczne rządu

Listopadowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który nakazuje państwom członkowskim uznawanie małżeństw jednopłciowych zawartych legalnie w innych krajach UE, wywołał w Polsce falę komentarzy i pytań o dalsze kroki. Mimo jasnego stanowiska TSUE, sytuacja prawna i techniczna w kraju nadal pozostaje nieuregulowana. Samorządy, które w praktyce mają wdrażać te przepisy, wskazują na liczne przeszkody i czekają na konkretne decyzje rządu.

Po ogłoszeniu wyroku, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) wydało oświadczenie, w którym zaznaczyło, że orzeczenie dotyczy kwestii technicznej transkrypcji dokumentów potwierdzających zawarcie małżeństwa, a nie uznania samego związku za małżeństwo w świetle polskiego prawa. Mimo to, MSWiA zadeklarowało pracę nad wdrożeniem wyroku do polskiego porządku prawnego.

Samorządy deklarują gotowość do wdrożenia wyroku TSUE, ale wskazują na przeszkody administracyjne

Wiele miast w Polsce wyraziło gotowość do realizacji orzeczenia TSUE. Przykładem jest Wrocław, gdzie Urząd Stanu Cywilnego (USC) zadeklarował chęć wprowadzenia zmian. J

- Jednak wykonanie tego obowiązku uniemożliwiają obecny stan prawny i ograniczenia techniczne. Na przykład w systemie teleinformatycznym nie ma możliwości wprowadzenia danych małżonków tej samej płci - podkreśla Justyna Rządeczko z biura prasowego wrocławskiego magistratu.

Alina Szeptycka, pełnomocniczka prezydenta Wrocławia ds. równego traktowania, wystosowała apel do ministra spraw wewnętrznych i administracji o pilne wydanie odpowiedniego rozporządzenia oraz przygotowanie niezbędnych zmian systemowych. Podobny apel wystosowała Wrocławska Rada ds. Równego Traktowania.

Artur Gernand z kancelarii prezydenta Rzeszowa zwrócił uwagę na to, że praktyczne wykonanie orzeczenia TSUE będzie możliwe dopiero po dokonaniu przez ministerstwo niezbędnych zmian technicznych, organizacyjnych i systemowych.

- Po wprowadzeniu tych zmian i zapewnieniu jednolitej obsługi tych spraw na poziomie krajowym urząd stanu cywilnego będzie mógł realizować czynności związane z transkrypcją zagranicznych aktów małżeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wynikającym z orzecznictwa TSUE obowiązkiem zapewnienia skuteczności prawa Unii Europejskiej - podkreślił Gernand w rozmowie z PAP.

Anna Żbikowska, kierownik USC w Szczecinie, wskazała na konkretne problemy techniczne. Zauważyła, że system informatyczny uniemożliwia zarejestrowanie małżeństwa, jeśli PESEL nie odpowiada płci określonej w rubryce. W praktyce oznacza to, że mimo obowiązku wynikającego z orzeczenia TSUE, kierownicy urzędów nie mogą skutecznie dokonać transkrypcji aktów małżeństwa par tej samej płci.

Samorządy czekają na wytyczne

Samorządy w całej Polsce podkreślają, że czekają na jasne wytyczne i zmiany prawne, które umożliwią im realizację orzeczenia TSUE. Mirosław Gancarz, pełnomocnik prezydenta Zielonej Góry ds. polityki informacyjnej, zaznaczył, że USC musi działać w ścisłych granicach przepisów prawa krajowego, a urzędnik miejski nie ma fizycznej możliwości obejścia blokad systemowych.

- W związku z tym Miasto Zielona Góra oczekuje na wdrożenie odpowiednich rozwiązań na szczeblu centralnym zarówno w zakresie legislacji krajowej, jak i dostosowania systemów teleinformatycznych. Dopiero stosowne wytyczne organów nadrzędnych oraz aktualizacja oprogramowania pozwolą na realizację czynności wynikających z orzecznictwa TSUE w praktyce urzędowej – podkreślił.

Podobne stanowisko wyrażają przedstawiciele Gdańska, Gdyni, Sopotu i Łodzi. Urząd Miasta Łodzi podkreślił, że wyrok TSUE wymaga przede wszystkim zmiany polskich przepisów i przygotowania jasnych wytycznych dla urzędów stanu cywilnego.

Mniejsze miasta również wyrażają swoje stanowisko w tej sprawie. Wiesław Ciepiela, rzecznik Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, zwrócił uwagę, że samorząd nie może samodzielnie kształtować zasad prawa rodzinnego i rejestrowego. Podkreślił, że:

- Dlatego oczekujemy na oficjalne wytyczne rządowe lub ustawowe, które jednoznacznie wskażą, w jaki sposób administracja lokalna powinna realizować skutki tego orzeczenia. Kiedy zostaną one wydane, Miasto wdroży je zgodnie z obowiązującymi przepisami, z troską o bezpieczeństwo prawne mieszkańców - powiedział Ciepela.

Ewa Korach, kierowniczka kaliskiego USC, dodała, że rejestracja stanu cywilnego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, dlatego należy czekać na odgórne uregulowania.

MSWiA prowadzi analizy, jak wykonać wyrok TSUE zgodnie z polskim prawem

MSWiA poinformowało, że prowadzi szczegółowe analizy prawne, które mają na celu wypracowanie sposobu wykonania wyroku w pełnej zgodności z polskim porządkiem prawnym i Konstytucją RP.

- Po zakończeniu analiz i wypracowaniu sposobu wdrożenia orzeczenia do polskiego prawodawstwa wszystkie zainteresowane podmioty, w tym urzędy stanu cywilnego, otrzymają potrzebne rekomendacje w tej sprawie - przekazał PAPWydział Obsługi Mediów Departament Komunikacji Społecznej MSWiA.

LGBT