Polacy powiedzieli, co powinien poprawić rząd Tuska. Wyborcy wszystkich partii są zgodni

Służba zdrowia to obszar wymagający największej poprawy według 61,9% ankietowanych.

Wymiar sprawiedliwości i gospodarka to kolejne obszary, które wymagają pilnej interwencji rządu.

Wyborcy różnych partii mają odmienne priorytety w kwestii obszarów wymagających poprawy.

Według Polaków służba zdrowia to największa bolączka rządu

W sondażu UCE Research dla Onetu zadano pytanie: "Które obszary wymagają – według Pana/Pani – największej poprawy w pracy rządu Donalda Tuska?". W odpowiedziach respondentów na pierwszym miejscu znalazła się służba zdrowia, wskazana przez 61,9% ankietowanych. Kolejne miejsca zajęły: wymiar sprawiedliwości (42,5%) oraz gospodarka (40,6%). W dalszej kolejności respondenci wskazywali na: podatki (38,6%), bezpieczeństwo i obronność (37,1%), edukację (34,2%), politykę społeczną (31,2%) oraz politykę zagraniczną (29,5%).

Odpowiedź "inne" wskazało 3,5%; a 11,5% respondentów nie miała zdania.

Najważniejsze obszary do poprawy według wyborców różnych partii

Co ciekawe, w sondażu dla Onetu, służba zdrowia, co ciekawe, okazała się priorytetem dla wyborców wszystkich ugrupowań, niezależnie od ich orientacji politycznej. Jednak układ kolejnych miejsc różnił się w zależności od preferencji partyjnych.

Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej (KO), poza służbą zdrowia (62,9%), najczęściej wskazywano na wymiar sprawiedliwości (46,6%) oraz bezpieczeństwo i obronność (30,3%). Z kolei wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (PiS), również wskazując na służbę zdrowia jako priorytet (67,3%), w dalszej kolejności wymieniali gospodarkę (53,1%) i wymiar sprawiedliwości (47,2%). Ponadto wyborcy PiS wskazywali więcej obszarów do poprawy niż wyborcy KO.

Również wyborcy Konfederacji wskazywali najczęściej na służbę zdrowia (72%); a także na podatki (63,6%) i gospodarkę (59,8%).

U wyborców Lewicy wskazanie na służbę zdrowia było - co ciekawe - niższe niż 60% (dokładnie 57,3%). Drugi był wymiar sprawiedliwości (39%) oraz edukacja (34,1%). W przypadku Polski 2050 również kwestia służby zdrowia była poniżej 60% (dokładnie 58,6%); na drugim miejscu był wymiar sprawiedliwości (41,4%), a na trzecim edukacja (37,9%)

Odpowiedzi grupy wyborców Lewicy i Polski 2050 zbliżone do wyborców KO - pod tym względem, że wskazywali mniej obszarów do poprawy niż wyborcy innych partii.

Pod tym kątem znacznie się różnią odpowiedzi czwartej partii koalicji rządzącej, czyli PSL. Aż 75% wyborców wskazało na potrzebę poprawy służby zdrowia. Jednocześnie 45% stwierdziło, że poprawy wymaga bezpieczeństwo i obronność i 35% na politykę zagraniczną.

W przypadku partii Razem aż 74,3% wskazało na potrzebę poprawy służby zdrowia i 57,1% polityki społecznej (największe grupa, która wskazała ten obszar). Na trzecim miejscu znalazł się wymiar sprawiedliwości z 45,7%.

Wiele głosów niezadowolenia wobec polityki rządu było wśród wyborców Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. 67,9% wskazało na służbę zdrowia, 60,4% na podatki i 58,5% na gospodarkę.

Badanie pracowni UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 25-26 listopada 2025 roku metodą wywiadów internetowych (CAWI – Computer-Assisted Web Interview) na próbie 1021 dorosłych Polaków w wieku od 18 do 80 lat.

