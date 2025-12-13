Dwa lata rządu Tuska. Zobacz, jak eksperci oceniają premiera i rządzącą koalicję

Rząd Koalicji Obywatelskiej mierzy się z oceną swoich obietnic po dwóch latach.

Mimo częściowych sukcesów, jak odblokowanie środków unijnych i dobre wyniki makroekonomiczne, pojawiają się głosy krytyki.

Spór z prezydentem i niezrealizowane obietnice osłabiają wizerunek, choć premier Tusk odzyskuje poparcie.

Jakie są prawdziwe osiągnięcia i porażki rządu Donalda Tuska? Dowiedz się więcej!

Przyjęli błędną strategię

Jeśli wierzyć Koalicji Obywatelskiej i wyliczeniom przedstawionym na ich stronie po 2 latach zrealizowano w pełni 33 ze stu konkretów na sto dni. Tak naprawdę to jednak zawyżona ocena, bo „na zielono” zaznaczono chociażby konkret zapowiadający utworzenie w Katowicach ministerstwa przemysłu. Ten resort faktycznie powstał, ale pół roku temu został wchłonięty przez ministerstwo energii i na Śląsku nie ma już po nim śladu. Porzucając jednak kryteria oceny, które w swoim programowym przemówieniu narzucił premier, bilans nie wygląda już tak fatalnie. Zapytani przez nas eksperci wymieniają sukcesy Donalda Tuska i jego rządu, nie mają też jednak problemu ze wskazaniem porażek.

- Błędem była strategia polegająca na oczekiwaniu zmiany w Pałacu Prezydenckim. Liczono na zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego i z tego powodu mieliśmy pewien okres zaniechania, stagnacji, jednym słowem w dużej mierze stracony czas. Bo teraz wcale nie jest łatwiej o skuteczność w związku ze zwycięstwem Karola Nawrockiego. - celnie zauważa politolog dr Bartłomiej Machnik. I faktycznie biorąc pod uwagę temperaturę sporu premiera z prezydentem i liczbę zawetowanych ustaw aż trudno sobie wyobrazić, że jeszcze rok temu Donald Tusk wyliczał z namaszczeniem dni pozostałe do wypełnienia kadencji Andrzeja Dudy (53 l.).

- Klincz z prezydentem, który wetem gasi każdy większy pomysł rządu. Konsekwencje? Duże zapowiedzi, słabe efekty i coraz bardziej nerwowe spojrzenia wyborców. Wysokie wyniki sondażowe KO to raczej efekt flagi i słabość PiS – tak sytuację polityczną komentuje z kolei do Maciej Chudkiewicz.

Gospodarka trzyma się mocno

Kolejny ekspert zwraca uwagę na to, że niezależnie od politycznych napięć gospodarka sprawnie się rozwija. - Z pewnością można pochwalić rząd za kluczowe wyniki makroekonomiczne. PKB rośnie, a inflacja mocno spadła i mieści się już w celu NBP – mówi dr Sergiusz Trzeciak. Machnik podkreśla jak istotna jest dla całego obozu rządzącego tak dwa lata temu jak i dzisiaj rola premiera. - Był moment, kiedy niemal wszyscy spodziewali się, że zastąpi go Radosław Sikorski. Jednak Tusk wstał, walczył i dzisiaj jest jednym z czynników, który wpłynął na to, że koalicja rządząca odbudowała swoje poparcie. Wykazał się daleko idącą determinacją i taką siłą polityczną, która spowodowała, że jest dalej w grze i jest dalej w gazie- twierdzi ekspert. A jak już premier złapał swoją dawną formę to przypominamy o jego zapowiedzi, która miała sprawić, że łatwiej będzie rozliczać szefa rządu i jego ekipę.

- Każdego miesiąca, gdzieś w Polsce, w sposób otwarty, publiczny, czy przyjdzie 10 tys. ludzi, czy 5 osób, znajdę czas, aby wyspowiadać się w imieniu mojego rządu z tego, co zrobiliśmy, z tego, co się udało, gdzie jest kłopot – uczciwie i prawdziwi będziemy każdego miesiąca takie sprawozdawcze exposé Polakom składali – zapowiadał dwa lata temu Donald Tusk. Może półmetek jego rządów to dobry moment na przypomnienie sobie o tej propozycji.

Dr Bartłomiej Machnik: Do plusów można zaliczyć odblokowanie pieniędzy europejskich, nie wnikając już w związane z tym kwestie polityczne. Trzeba też zauważyć, że koalicja zaczęła realizować w ostatnim czasie jeden z zasadniczych postulatów wyborczych, czyli szeroko pojęte rozliczenie rządów Prawa i Sprawiedliwości. To z perspektywy koalicji jest na pewno sukces, bo duża część wyborców zagłosowała na nich z tego powodu. Problemem jest spowolnienie niektórych procesów inwestycyjnych, jak na przykład CPK, ale też brak realizacji postulatów światopoglądowych. Dr Sergiusz Trzeciak: Z pewnością można pochwalić rząd za kluczowe wyniki makroekonomiczne. Gospodarka rośnie nam jak nigdzie w UE, inflacja mocno spadła i mieści się już w celu NBP, a przy tym ciągle rosną płace. Widać, że wyniki gospodarcze są dobre. Największy minus to brak realizacji ważnej obietnicy, czyli podwyższenia kwoty wolnej od podatku. To mogło być coś na miarę 500 plus, jednak nie zostało to dane. Rząd nie spełnił większości ze swoich obietnic, ale dla wolnorynkowych wyborców, właśnie sprawa kwoty wolnej mogła być decydująca. Dr Maciej Chudkiewicz: Dwa lata rządów Tuska to trochę taka mieszanka fajerwerków i zaciętej zapalniczki. Odblokowanie KPO i uspokojenie sporu o praworządność przywróciły Polsce twarz w Europie – to był naprawdę mocny i dobry start. Problem w tym, że dalej zabrakło paliwa. „100 konkretów” okazało się raczej setką propozycji ubraną w ładne slajdy. Żadna poważna obietnica nie dojechała do mety. Dopiero zaczynają się poważne rozliczenia (elektorat KO bardzo na to liczył), ale Ziobro jeździ po Europie.

