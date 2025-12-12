Braun skreślony przez Kaczyńskiego. Czy to szansa dla PiS na nowych wyborców?

Jarosław Kaczyński ostro krytykuje Grzegorza Brauna, określając jego działania jako niedopuszczalne w polityce.

Prezes PiS odciął się od poglądów Brauna, szczególnie w kontekście negowania Holokaustu.

Kaczyński wyraził chęć pozyskania "zdezorientowanych wyborców" Brauna.

Jakie są strategiczne cele PiS i czy ta deklaracja wpłynie na elektorat Konfederacji?

Prezes PiS odniósł się bezpośrednio do kontrowersyjnych działań Brauna, w tym do incydentu związanego z negowaniem Holokaustu.

"Jeżeli chodzi o Grzegorza Brauna - człowiek, który wszedł już na to pole negacjonizmu […] w stosunku do Holokaustu, to jest człowiek, który jest w ogóle poza jakąkolwiek możliwością uczestniczenia i w Polsce - mam przynajmniej taką nadzieję - i w cywilizowanym świecie w polityce. I my to doskonale wiemy" – oświadczył Jarosław Kaczyński. Te słowa jasno wskazują na całkowite odrzucenie postawy Brauna przez prezesa PiS.

Cel: przejąć "zdezorientowanych wyborców"

Mimo ostrej krytyki, Jarosław Kaczyński nie ukrywał strategicznych zamiarów swojej partii.

"Natomiast z całą pewnością chcielibyśmy przejąć pewną część jego zdezorientowanych wyborców. To jest oczywiste, walczy się o wyborców i walczy się różnymi metodami" – mówił Kaczyński, wskazując na polityczną walkę o elektorat.

Ta wypowiedź sugeruje, że PiS dostrzega potencjał w pozyskaniu wyborców, którzy być może czują się zagubieni w obecnej sytuacji politycznej.

PiS a "margines cywilizowanego świata"

Prezes PiS podkreślił również, że jego partia nie dąży do marginalizacji Polski na arenie międzynarodowej.

"Proszę się nie obawiać - na pewno PiS to nie jest ta formacja, która dąży do tego, żeby Polska znalazła się na marginesie cywilizowanego świata. Wręcz przeciwnie" – zaznaczył Kaczyński, próbując rozwiać obawy dotyczące kierunku polityki zagranicznej PiS i dystansując się od postaw, które mogłyby prowadzić do izolacji kraju.

