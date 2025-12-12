Braun skreślony przez Kaczyńskiego. Czy to szansa dla PiS na nowych wyborców?

Weronika Fakhriddinova
2025-12-12 14:05

Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, podczas konferencji prasowej zajął stanowcze stanowisko wobec Grzegorza Brauna, kategorycznie odcinając się od jego działań i poglądów. Lider PiS nie szczędził mocnych słów, określając Brauna jako osobę, która przekroczyła wszelkie granice.

Braun, Kaczyński

i

Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express
  • Jarosław Kaczyński ostro krytykuje Grzegorza Brauna, określając jego działania jako niedopuszczalne w polityce.
  • Prezes PiS odciął się od poglądów Brauna, szczególnie w kontekście negowania Holokaustu.
  • Kaczyński wyraził chęć pozyskania "zdezorientowanych wyborców" Brauna.
  • Jakie są strategiczne cele PiS i czy ta deklaracja wpłynie na elektorat Konfederacji?

"Poza jakąkolwiek możliwością..."

Prezes PiS odniósł się bezpośrednio do kontrowersyjnych działań Brauna, w tym do incydentu związanego z negowaniem Holokaustu.

"Jeżeli chodzi o Grzegorza Brauna - człowiek, który wszedł już na to pole negacjonizmu […] w stosunku do Holokaustu, to jest człowiek, który jest w ogóle poza jakąkolwiek możliwością uczestniczenia i w Polsce - mam przynajmniej taką nadzieję - i w cywilizowanym świecie w polityce. I my to doskonale wiemy" – oświadczył Jarosław Kaczyński. Te słowa jasno wskazują na całkowite odrzucenie postawy Brauna przez prezesa PiS.

Cel: przejąć "zdezorientowanych wyborców"

Mimo ostrej krytyki, Jarosław Kaczyński nie ukrywał strategicznych zamiarów swojej partii.

"Natomiast z całą pewnością chcielibyśmy przejąć pewną część jego zdezorientowanych wyborców. To jest oczywiste, walczy się o wyborców i walczy się różnymi metodami" – mówił Kaczyński, wskazując na polityczną walkę o elektorat.

Ta wypowiedź sugeruje, że PiS dostrzega potencjał w pozyskaniu wyborców, którzy być może czują się zagubieni w obecnej sytuacji politycznej.

Pilna konferencja PiS. Kaczyński ujawnia, co dzieje się w Polsce

PiS a "margines cywilizowanego świata"

Prezes PiS podkreślił również, że jego partia nie dąży do marginalizacji Polski na arenie międzynarodowej. 

"Proszę się nie obawiać - na pewno PiS to nie jest ta formacja, która dąży do tego, żeby Polska znalazła się na marginesie cywilizowanego świata. Wręcz przeciwnie" – zaznaczył Kaczyński, próbując rozwiać obawy dotyczące kierunku polityki zagranicznej PiS i dystansując się od postaw, które mogłyby prowadzić do izolacji kraju.

Sonda
JAROSŁAW KACZYŃSKI
GRZEGORZ BRAUN