Który rząd lepiej radził sobie w sytuacjach kryzysowych? Polacy wystawili oceny

Polska zmaga się z poważnymi kryzysami, w tym ze skutkami wojny hybrydowej.

W ostatnich latach doszło m.in. do podpaleń magazynów i centrum handlowego przy Domaniewskiej w Warszawie.

Sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” pokazuje, że Polacy są podzieleni w ocenie, który rząd lepiej radził sobie w takich kryzysach.

Który rząd lepiej sobie radzi w kryzysie?

Rosyjskie służby od dawna starają się zburzyć nasze poczucie bezpieczeństwa oraz zniechęcić nas do dalszego pomagania Ukrainie w wojnie z rosyjskim najeźdźcą. Jeszcze przed rozpoczęciem inwazji w 2022 r. siepacze Putina rozpoczęli akcję przepychania uchodźców do Polski z Białorusi, co miało wywołać kryzys humanitarny i polityczny. Później odnotowaliśmy przypadek ataku rakietowego na nasz kraj, a jeszcze później Rosja skierowała na nasze terytorium drony, które spadały nie tylko we wschodniej Polsce. Przypominamy, że wynajęci przez FSB dywersanci podpalili kilka magazynów i obiektów handlowych, w tym centrum handlowe przy ul. Domaniewskiej w Warszawie, próbując sparaliżować działalność gospodarki i zastraszyć cywilów.

Doszło także do poważnego incydentu na torach na Mazowszu – sabotażyści podłożyli ładunki wybuchowe w rejonie Garwolina, co doprowadziło do uszkodzenia infrastruktury kolejowej i mogło zakończyć się wykolejeniem pociągu. Wszystkie te działania pokazują, że Rosja prowadzi wobec Polski wojnę hybrydową, łączącą presję militarną, sabotaż oraz kampanie dezinformacyjne.

Opinie są podzielone, ale koalicja wygrywa z PiS

„Super Express” zamówił w Instytucie Badań Pollster sondaż, w którym ankietowani usłyszeli pytanie: Który rząd w ostatnich latach twoim zdaniem lepiej radził sobie w sytuacjach kryzysowych (np. takich jak akty dywersji)?

Opinie są podzielone. Najwięcej ankietowanych (35 proc.) udzieliło odpowiedzi „lepiej radził sobie rząd KO-Lewicy-Polski 2050-PSL”. Nieco mniej badanych (31 proc.) uważa z kolei, że obecny rząd radzi sobie „tak samo źle” jak poprzednicy (rząd PiS).

27 proc. Polaków ocenia zaś, że lepiej jednak radził sobie rząd Zjednoczonej Prawicy. Natomiast 7 proc. z nas jest zdania, że oba rządy radziły sobie „tak samo dobrze”. W zestawieniu tym pominięte zostały osoby, które nie miały wyrobionego zdania albo nie wiedziały, jakiej odpowiedzi udzielić.

- W tych wynikach widać preferencje polityczne osób, które się wypowiedziały. Ludzie często nie mają kompetencji, aby ocenić stan faktyczny, dlatego korzystają z preferencji wyborczych – komentuje politolog i ekspert ds. marketingu politycznego, Sergiusz Trzeciak. – Osobiście uważam, że każdy rząd w pewnych sytuacjach radzi sobie z kryzysami lepiej, a w innych gorzej. Rząd obecnej koalicji ma problemy z komunikowaniem zaistniałych incydentów (długo w rządzie nie było nawet rzecznika). Na przykład po uszkodzeniu torów każdy w rządzie mówił coś innego, wyraźnie uwidocznił się chaos komunikacyjny i cały rząd przez kilka dni zajmował się tylko tym incydentem, zamiast wygłosić spójny komunikat i wrócić do spraw bieżących – dodaje ekspert.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 6–7 grudnia metodą CAWI na próbie 1008 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

