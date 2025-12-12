KOWR odkupił strategiczną działkę pod CPK! Koniec sagi z Zabłotnią?

2025-12-12 11:24

Długa i skomplikowana historia działki w Zabłotni, kluczowej dla budowy linii kolejowej do Centralnego Portu Komunikacyjnego, dobiegła końca. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) poinformował o odkupieniu nieruchomości, co otwiera drogę dla realizacji jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Ale dlaczego ta działka budziła tyle kontrowersji?

  • KOWR odkupił strategiczną działkę w Zabłotni za 22,76 mln złotych, która jest kluczowa dla budowy linii kolei dużych prędkości do CPK.
  • Wcześniejsza sprzedaż 160-hektarowej nieruchomości prywatnemu przedsiębiorcy tuż przed zmianą władzy wywołała liczne kontrowersje.
  • Transakcja ta umożliwia włączenie gruntu do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i przyspieszy realizację projektu CPK.
  • Dowiedz się, dlaczego ta działka stała się przedmiotem publicznej debaty i co oznacza jej odzyskanie dla przyszłości polskiej infrastruktury.

Odzyskana działka w Zabłotni

W piątek, 12 grudnia 2025 roku, przedstawiciele KOWR podpisali akt notarialny dotyczący odkupu nieruchomości rolnej w miejscowości Zabłotnia. Działka, należąca dotychczas do Piotra Wielgomasa, została nabyta po cenie zakupu, czyli za kwotę 22 760 000,00 złotych. Jak podkreśla KOWR, transakcja ta kończy proces odkupu i umożliwia ponowne włączenie gruntu do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa "bez dopłat, zamiany i żadnych innych zobowiązań". To kluczowy krok, ponieważ przez tę nieruchomość ma przebiegać strategiczna linia kolei dużych prędkości, łącząca Warszawę z przyszłym lotniskiem CPK.

Kontrowersje wokół wcześniejszej sprzedaży

Sprawa działki w Zabłotni nabrała rozgłosu pod koniec października, kiedy Wirtualna Polska ujawniła okoliczności jej sprzedaży. Okazało się, że w 2023 roku, tuż przed zmianą władzy, Ministerstwo Rolnictwa wyraziło zgodę na sprzedaż przez KOWR 160-hektarowej działki Piotrowi Wielgomasowi, wiceprezesowi firmy Dawtona. Fakt, że tak duży i strategiczny grunt, przez który miała przebiegać kluczowa infrastruktura państwowa, został sprzedany prywatnemu podmiotowi, wywołał falę krytyki i pytań o transparentność i zasadność tej decyzji.

Co dalej z działką i CPK?

Odkupienie działki przez KOWR jest wyraźnym sygnałem, że nowy rząd priorytetowo traktuje rozwój Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wcześniej, w drugiej połowie listopada, prezes CPK Filip Czernicki przewidywał, że nieruchomość trafi do CPK w ciągu kilku tygodni po podpisaniu aktu notarialnego przez KOWR. Teraz, gdy formalności zostały dopełnione, droga do przejęcia gruntu przez spółkę CPK jest otwarta. To z kolei przyspieszy prace projektowe i budowlane związane z linią kolejową, która ma być jednym z filarów całego projektu CPK. Rozwiązanie problemu działki w Zabłotni jest zatem ważnym krokiem milowym dla przyszłości polskiej infrastruktury transportowej.

