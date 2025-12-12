Polacy ocenili nową Pierwszą Damę! Wyniki zaskakują, sondaż nie pozostawia złudzeń

- Nowa Pierwsza Dama, Marta Nawrocka, została poddana ocenie Polaków w najnowszym sondażu, porównując ją do Agaty Kornhauser-Dudy.
- Wyniki badania SW Research dla Onetu pokazują, że 40% ankietowanych uważa, iż Marta Nawrocka lepiej radzi sobie w swojej roli.
- Polacy doceniają większą aktywność publiczną Marty Nawrockiej w porównaniu do jej poprzedniczki.
Polacy ocenili pierwsze damy
W badaniu zapytano respondentów: „Jak Pana/Pani zdaniem Marta Nawrocka radzi sobie w roli Pierwszej Damy w porównaniu do Agaty Kornhauser-Dudy?”. Wyniki pokazują wyraźną przewagę nowej Pierwszej Damy:
- 40 proc. ankietowanych uważa, że Marta Nawrocka radzi sobie lepiej.
- 9,1 proc. ocenia ją gorzej niż Agatę Dudę.
- 29,5 proc. nie widzi różnicy między obiema Pierwszymi Damami.
- 21,4 proc. badanych nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć.
- Aktywność czy milczenie? Polacy dostrzegają zmianę stylu
Od początku kadencji męża Marta Nawrocka wyraźnie zaznacza swoją obecność w życiu publicznym. Bierze udział w wydarzeniach społecznych, zabiera głos w sprawach dotyczących kobiet i komentuje wybrane inicjatywy prezydenckie. To wyraźny kontrast wobec stylu Agaty Kornhauser-Dudy, która jako Pierwsza Dama rzadko występowała publicznie i unikała medialnej aktywności.
Część respondentów mogła oceniać nie konkretne działania, ale samą widoczność Pierwszej Damy. Dla wielu wyborców aktywność w przestrzeni publicznej jest dziś ważnym elementem tej roli. Jednocześnie niemal co trzeci badany uważa, że obie Pierwsze Damy wypadają podobnie, a ponad jedna piąta nie ma zdania, co pokazuje, że temat wciąż nie dla wszystkich jest istotny.
Jak przeprowadzono badanie?
Sondaż został zrealizowany w dniach 9–10 grudnia 2025 r. przez SW Research metodą CAWI na panelu internetowym. Próba objęła 813 dorosłych Polaków i była reprezentatywna pod względem płci, wieku oraz wielkości miejscowości zamieszkania. Wyniki pokazują, że Marta Nawrocka rozpoczęła swoją rolę z wyraźnym kredytem zaufania, ale jednocześnie spora grupa Polaków wciąż wstrzymuje się z oceną. To oznacza jedno: każde kolejne publiczne wystąpienie Pierwszej Damy będzie uważnie obserwowane.