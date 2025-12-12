Polacy ocenili nową Pierwszą Damę! Wyniki zaskakują, sondaż nie pozostawia złudzeń

Weronika Fakhriddinova
2025-12-12 7:56

Czy nowa Pierwsza Dama wypada lepiej niż jej poprzedniczka? Najnowszy sondaż SW Research dla Onetu pokazuje wyraźnie: Marta Nawrocka zbiera lepsze oceny niż Agata Kornhauser-Duda. Czterech na dziesięciu Polaków uważa, że żona prezydenta Karola Nawrockiego radzi sobie w tej roli lepiej. Tylko niewielka grupa badanych ma odmienne zdanie.

Agata Duda, Marta Nawrocka

i

Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express; PAP/Paweł Supernak/ Archiwum prywatne
  • Nowa Pierwsza Dama, Marta Nawrocka, została poddana ocenie Polaków w najnowszym sondażu, porównując ją do Agaty Kornhauser-Dudy.
  • Wyniki badania SW Research dla Onetu pokazują, że 40% ankietowanych uważa, iż Marta Nawrocka lepiej radzi sobie w swojej roli.
  • Polacy doceniają większą aktywność publiczną Marty Nawrockiej w porównaniu do jej poprzedniczki.
  • Sprawdź, dlaczego Marta Nawrocka zyskała uznanie i co to oznacza dla jej przyszłych działań!

Polacy ocenili pierwsze damy

W badaniu zapytano respondentów: „Jak Pana/Pani zdaniem Marta Nawrocka radzi sobie w roli Pierwszej Damy w porównaniu do Agaty Kornhauser-Dudy?”. Wyniki pokazują wyraźną przewagę nowej Pierwszej Damy:

  • 40 proc. ankietowanych uważa, że Marta Nawrocka radzi sobie lepiej.
  • 9,1 proc. ocenia ją gorzej niż Agatę Dudę.
  • 29,5 proc. nie widzi różnicy między obiema Pierwszymi Damami.
  • 21,4 proc. badanych nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć.
  • Aktywność czy milczenie? Polacy dostrzegają zmianę stylu

Od początku kadencji męża Marta Nawrocka wyraźnie zaznacza swoją obecność w życiu publicznym. Bierze udział w wydarzeniach społecznych, zabiera głos w sprawach dotyczących kobiet i komentuje wybrane inicjatywy prezydenckie. To wyraźny kontrast wobec stylu Agaty Kornhauser-Dudy, która jako Pierwsza Dama rzadko występowała publicznie i unikała medialnej aktywności.

Część respondentów mogła oceniać nie konkretne działania, ale samą widoczność Pierwszej Damy. Dla wielu wyborców aktywność w przestrzeni publicznej jest dziś ważnym elementem tej roli. Jednocześnie niemal co trzeci badany uważa, że obie Pierwsze Damy wypadają podobnie, a ponad jedna piąta nie ma zdania, co pokazuje, że temat wciąż nie dla wszystkich jest istotny.

Jak przeprowadzono badanie?

Sondaż został zrealizowany w dniach 9–10 grudnia 2025 r. przez SW Research metodą CAWI na panelu internetowym. Próba objęła 813 dorosłych Polaków i była reprezentatywna pod względem płci, wieku oraz wielkości miejscowości zamieszkania. Wyniki pokazują, że Marta Nawrocka rozpoczęła swoją rolę z wyraźnym kredytem zaufania, ale jednocześnie spora grupa Polaków wciąż wstrzymuje się z oceną. To oznacza jedno: każde kolejne publiczne wystąpienie Pierwszej Damy będzie uważnie obserwowane.

Marta Nawrocka na spotkaniu przedświątecznym z Paniami Ambasador i Współmałżonkami Szefów Misji Dyplomatycznych
10 zdjęć
