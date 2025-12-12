Polacy ocenili nową Pierwszą Damę! Wyniki zaskakują, sondaż nie pozostawia złudzeń

Nowa Pierwsza Dama, Marta Nawrocka, została poddana ocenie Polaków w najnowszym sondażu, porównując ją do Agaty Kornhauser-Dudy.

Wyniki badania SW Research dla Onetu pokazują, że 40% ankietowanych uważa, iż Marta Nawrocka lepiej radzi sobie w swojej roli.

Polacy doceniają większą aktywność publiczną Marty Nawrockiej w porównaniu do jej poprzedniczki.

Polacy ocenili pierwsze damy

W badaniu zapytano respondentów: „Jak Pana/Pani zdaniem Marta Nawrocka radzi sobie w roli Pierwszej Damy w porównaniu do Agaty Kornhauser-Dudy?”. Wyniki pokazują wyraźną przewagę nowej Pierwszej Damy:

40 proc. ankietowanych uważa, że Marta Nawrocka radzi sobie lepiej.

9,1 proc. ocenia ją gorzej niż Agatę Dudę.

29,5 proc. nie widzi różnicy między obiema Pierwszymi Damami.

21,4 proc. badanych nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć.

Aktywność czy milczenie? Polacy dostrzegają zmianę stylu

Od początku kadencji męża Marta Nawrocka wyraźnie zaznacza swoją obecność w życiu publicznym. Bierze udział w wydarzeniach społecznych, zabiera głos w sprawach dotyczących kobiet i komentuje wybrane inicjatywy prezydenckie. To wyraźny kontrast wobec stylu Agaty Kornhauser-Dudy, która jako Pierwsza Dama rzadko występowała publicznie i unikała medialnej aktywności.

Część respondentów mogła oceniać nie konkretne działania, ale samą widoczność Pierwszej Damy. Dla wielu wyborców aktywność w przestrzeni publicznej jest dziś ważnym elementem tej roli. Jednocześnie niemal co trzeci badany uważa, że obie Pierwsze Damy wypadają podobnie, a ponad jedna piąta nie ma zdania, co pokazuje, że temat wciąż nie dla wszystkich jest istotny.

Jak przeprowadzono badanie?

Sondaż został zrealizowany w dniach 9–10 grudnia 2025 r. przez SW Research metodą CAWI na panelu internetowym. Próba objęła 813 dorosłych Polaków i była reprezentatywna pod względem płci, wieku oraz wielkości miejscowości zamieszkania. Wyniki pokazują, że Marta Nawrocka rozpoczęła swoją rolę z wyraźnym kredytem zaufania, ale jednocześnie spora grupa Polaków wciąż wstrzymuje się z oceną. To oznacza jedno: każde kolejne publiczne wystąpienie Pierwszej Damy będzie uważnie obserwowane.

