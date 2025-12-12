"Emocjonalne rozdygotanie"? Rzecznik prezydenta ostro odpowiada Tuskowi!

Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, ostro skrytykował premiera Donalda Tuska, zarzucając mu "emocjonalne rozdygotanie".

Punktem zapalnym okazał się wpis Tuska dotyczący agresji na stadionach, w którym premier uderzył w kompetencje prezydenta.

Ta publiczna wymiana zdań świadczy o eskalacji napięć na szczytach władzy.

Eskalacja napięć na linii prezydent-premier

Od dawna wiadomo, że relacje między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Premiera są dalekie od idealnych. Jednak ostatnie tygodnie przynoszą eskalację wzajemnych oskarżeń i ataków, które coraz częściej przenoszą się do przestrzeni publicznej, zwłaszcza do mediów społecznościowych. To właśnie tam doszło do kolejnego starcia, które zelektryzowało komentatorów.

Co sprowokowało ripostę Leśkiewicza?

Wszystko zaczęło się od wpisu Donalda Tuska, który odniósł się do problemu agresji na stadionach, pisząc: "Stadionowi bandyci znów aktywni. W Gdyni pobili ciężko dwunastolatka, koło Białegostoku zaatakowali młotkami i ostrymi przedmiotami hiszpańskich kibiców. Rozzuchwaleni jak nigdy. Policja już wyłapała część sprawców. Na szczęście tutaj prezydent nie ma prawa weta." Ten ostatni fragment, wyraźnie uderzający w kompetencje prezydenta, stał się zarzewiem konfliktu.

Leśkiewicz nie pozostawił suchej nitki na Tusku

Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, szybko zareagował na słowa premiera. W swoim wpisie na platformie X (dawniej Twitter) napisał: "Premier polskiego rządu, który z ataków na Prezydenta RP uczynił cel swojej politycznej egzystencji nie przynosi Polsce powagi. Niestety, ten stan emocjonalnego rozdygotania Donalda Tuska tylko się pogłębia."

Słowa Leśkiewicza jasno wskazują na pogłębiający się konflikt i sugerują, że premier traktuje ataki na prezydenta jako narzędzie polityczne. Użycie określenia "emocjonalne rozdygotanie" ma na celu zdyskredytowanie premiera i przedstawienie go jako osoby, która w swoich działaniach kieruje się emocjami, a nie racjonalną oceną sytuacji.

Dlaczego ta wymiana zdań jest tak istotna?

Ta publiczna wymiana zdań to nie tylko kolejny epizod w politycznej wojnie. Pokazuje ona, jak głębokie są podziały na szczytach władzy i jak bardzo wpływają one na sposób komunikacji między najważniejszymi osobami w państwie. W kontekście bieżących wyzwań, przed którymi stoi Polska, takie napięcia mogą budzić niepokój i wpływać na wizerunek kraju na arenie międzynarodowej.

