Wielkie zmiany w Sejmie! Ten sondaż wywróciłby wszystko do góry nogami

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-12-12 9:08

Najnowsze wyniki sondażu IPSOS dla Radia ZET wskazują, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się już w najbliższą niedzielę, zwycięzcą byłaby Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 30 proc. Do Sejmu nie dostałyby się PSL oraz Polska 2050, które obecnie tworzą rząd. Kluczową rolę przy tworzeniu rządu odegrałyby dwie prawicowe partie oraz Partia Razem.

Spora frekwencja i zaskakujące wyniki

Na półmetku obecnej kadencji Sejmu pojawia się pytanie o aktualny rozkład poparcia dla partii politycznych. IPSOS, na zlecenie Radia ZET, przeprowadził sondaż w dniach 5-9 grudnia, analizując preferencje wyborcze Polaków oraz ich deklarowaną chęć udziału w wyborach parlamentarnych. W odpowiedzi na pytanie o udział w głosowaniu, 52 proc. ankietowanych zadeklarowało zdecydowaną gotowość do udziału, a kolejne 11 proc. wyraziło raczej pozytywną postawę. Z kolei 13 proc. respondentów raczej nie zamierza głosować, 17 proc. zdecydowanie nie, a 6 proc. nie potrafiło określić swojego stanowiska.

Kto w sejmie, a kto poza nim?

Wśród osób deklarujących udział w wyborach, ankietowani wskazywali, na którą z partii oddaliby swój głos. Próg wyborczy dla partii wynosi 5 proc., a dla komitetów koalicyjnych 8 proc. Zgodnie z wynikami sondażu, do Sejmu weszłoby sześć partii.

Podział głosów według sondażu IPSOS dla Radia ZET:

  • Koalicja Obywatelska — 30 proc.
  • Prawo i Sprawiedliwość — 25 proc.
  • Konfederacja — 13 proc.
  • Konfederacja Korony Polskiej — 7 proc.
  • Nowa Lewica — 7 proc.
  • Partia Razem — 6 proc.
  • Polska 2050 — 3 proc.
  • Polskie Stronnictwo Ludowe — 3 proc.
  • Nie wiem / trudno powiedzieć — 7 proc.

Koalicja rządząca traci poparcie

Wyniki badania IPSOS pokazują, że przy takim rozkładzie głosów z ław sejmowych zniknęłyby dwa ugrupowania należące obecnie do koalicji rządzącej, Polska 2050 oraz Polskie Stronnictwo Ludowe. To z pewnością mogłoby doprowadzić do sporych przetasowań na polskiej scenie politycznej i znacząco wpłynąć na kształt przyszłego rządu.

