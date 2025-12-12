Wielkie zmiany w Sejmie! Ten sondaż wywróciłby wszystko do góry nogami

Nowa Pierwsza Dama, Marta Nawrocka, została poddana ocenie Polaków w najnowszym sondażu, porównując ją do Agaty Kornhauser-Dudy.

Wyniki badania SW Research pokazują, że 40% ankietowanych uważa, iż Marta Nawrocka lepiej radzi sobie w swojej roli.

Polacy doceniają większą aktywność publiczną Marty Nawrockiej w porównaniu do jej poprzedniczki.

Spora frekwencja i zaskakujące wyniki

Na półmetku obecnej kadencji Sejmu pojawia się pytanie o aktualny rozkład poparcia dla partii politycznych. IPSOS, na zlecenie Radia ZET, przeprowadził sondaż w dniach 5-9 grudnia, analizując preferencje wyborcze Polaków oraz ich deklarowaną chęć udziału w wyborach parlamentarnych. W odpowiedzi na pytanie o udział w głosowaniu, 52 proc. ankietowanych zadeklarowało zdecydowaną gotowość do udziału, a kolejne 11 proc. wyraziło raczej pozytywną postawę. Z kolei 13 proc. respondentów raczej nie zamierza głosować, 17 proc. zdecydowanie nie, a 6 proc. nie potrafiło określić swojego stanowiska.

Kto w sejmie, a kto poza nim?

Wśród osób deklarujących udział w wyborach, ankietowani wskazywali, na którą z partii oddaliby swój głos. Próg wyborczy dla partii wynosi 5 proc., a dla komitetów koalicyjnych 8 proc. Zgodnie z wynikami sondażu, do Sejmu weszłoby sześć partii.

Podział głosów według sondażu IPSOS dla Radia ZET:

Koalicja Obywatelska — 30 proc.

Prawo i Sprawiedliwość — 25 proc.

Konfederacja — 13 proc.

Konfederacja Korony Polskiej — 7 proc.

Nowa Lewica — 7 proc.

Partia Razem — 6 proc.

Polska 2050 — 3 proc.

Polskie Stronnictwo Ludowe — 3 proc.

Nie wiem / trudno powiedzieć — 7 proc.

Koalicja rządząca traci poparcie

Wyniki badania IPSOS pokazują, że przy takim rozkładzie głosów z ław sejmowych zniknęłyby dwa ugrupowania należące obecnie do koalicji rządzącej, Polska 2050 oraz Polskie Stronnictwo Ludowe. To z pewnością mogłoby doprowadzić do sporych przetasowań na polskiej scenie politycznej i znacząco wpłynąć na kształt przyszłego rządu.

