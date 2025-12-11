Sondaż ujawnia: PiS przyspiesza, Hołownia z dramatycznym spadkiem

Najnowszy sondaż dla "Super Expressu" ujawnia dynamiczne zmiany na polskiej scenie politycznej pod koniec 2025 roku.

Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość notują wzrost poparcia, natomiast Polska 2050 Szymona Hołowni i PSL doświadczają znaczących spadków.

Czy ten sondaż zwiastuje powrót do duopolu i koniec Polski 2050? Sprawdź, jak zmienia się układ sił!

Na finiszu roku 2025 polska scena polityczna przeżywa prawdziwe trzęsienie ziemi! Najnowszy sondaż Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" z 6–7 grudnia pokazuje, że dwie największe partie, Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość, wyraźnie rosną jednocześnie, co może zwiastować powrót do dwubiegunowego pojedynku. Ale to nie wszystko! W mniejszych ugrupowaniach widać prawdziwy wstrząs: Polska 2050 notuje gwałtowny spadek, PSL osuwa się poniżej 2,1 proc., a Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna wzmacnia się kosztem Konfederacji głównej. Czy to początek nowej ery w polskiej polityce?

KO i PiS na fali wznoszącej: Czy duopol wraca do łask?

Najnowsze badanie "Super Expressu" ujawnia, że Koalicja Obywatelska umacnia swoją pozycję lidera, zwiększając poparcie z 33,55% do 34,64% (wzrost o 1,09 pkt proc.). To kontynuacja trendu, która potwierdza dominację KO. Jednak prawdziwą sensacją jest wynik Prawa i Sprawiedliwości, które zanotowało największy przyrost poparcia wśród wszystkich ugrupowań, z 28,86% do 30,94% (wzrost o 2,08 pkt proc.). PiS rośnie prawie dwukrotnie szybciej niż KO, skracając dystans do niespełna czterech punktów procentowych. To największe zbliżenie obu partii od miesięcy, co może zwiastować powrót do ostrej rywalizacji na scenie politycznej.

Dramat Polski 2050: Hołownia ze słabym wynikiem!

Największe tąpnięcie w sondażu dotknęło Polskę 2050 Szymona Hołowni. Partia odnotowała spadek z 4,55% do zaledwie 2,98% (spadek o 1,57 pkt proc.). To największy spadek w całym badaniu i wynik niższy niż w pierwszych pomiarach po wyborach. Formacja Hołowni spada poniżej 3 proc., co stawia ją w bardzo trudnej sytuacji. Podobnie kiepsko radzi sobie Polskie Stronnictwo Ludowe, które spadło z 2,48% do 2,02% (spadek o 0,46 pkt proc.).

Konfederacja w rozkroku: Braun odbiera elektorat!

Wśród prawicowych ugrupowań widać ciekawe zjawisko. Konfederacja Wolność i Niepodległość odnotowała niewielki spadek z 11,45% do 10,85% (spadek o 0,60 pkt proc.). To nie jest duża strata, ale potwierdza problem: elektorat dzieli się między dwa skrzydła tej samej idei. Jednocześnie, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna zanotowała wyraźny wzrost z 5,92% do 6,67% (wzrost o 0,75 pkt proc.). KKP Grzegorza Brauna rośnie konsekwentnie od trzech badań. To jedyne ugrupowanie poza duopolami, które notuje wyraźne wzmocnienie. Czy Braun staje się nową siłą na prawicy?

Lewica stabilna, ale bez fajerwerków

Nowa Lewica utrzymuje stałe poparcie na poziomie 6,97%, co oznacza stabilność mimo dużych emocji na scenie politycznej. Podobnie Partia Razem odnotowała jedynie minimalny spadek z 4,84% do 4,65% (spadek o 0,19 pkt proc.). To kosmetyczny spadek, bez większego wpływu na układ sił. Lewica pozostaje jedyną stabilną siłą spoza duopolu, utrzymując stały elektorat.

Co oznacza ten sondaż dla polskiej polityki? 5 kluczowych wniosków:

KO i PiS rosną równocześnie – scena się polaryzuje, a rywalizacja między dwoma największymi partiami staje się coraz bardziej zacięta. PiS z większą dynamiką wzrostu – Prawo i Sprawiedliwość nadrabia dystans do Koalicji Obywatelskiej, co może zwiastować powrót do dwubiegunowej polityki. Hołownia traci najwięcej – dramatyczny spadek poniżej 3 proc. to sygnał alarmowy dla Polski 2050 i całej Polski 2050. Braun wyraźnie zyskuje – Konfederacja Korony Polskiej wzmacnia swoją niszę, co może wpłynąć na układ sił na prawicy. Lewica jedyną stabilną siłą – Nowa Lewica i Partia Razem utrzymują stałe poparcie, co świadczy o ich stabilności w obliczu zmian.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 6-7.12.2025 roku metodą CAWI na próbie 1008 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

