Polacy dali wyraźny sygnał rządowi. Nie jest dobrze

Rząd Donalda Tuska mierzy się z oceną realizacji obietnic wyborczych po dwóch latach urzędowania.

Sondaż UCE Research dla Onetu wskazuje, że większość Polaków jest sceptyczna wobec wypełniania deklaracji.

Tylko 8,4% badanych uważa, że obietnice są realizowane w dużym stopniu, podczas gdy 35,2% twierdzi, że wcale nie są.

Odkryj, jak oceny różnią się w zależności od preferencji politycznych i co to oznacza dla przyszłości rządu.

W sobotę 13 grudnia miną dwa lata od objęcia przez Donalda Tuska urzędu premiera. Okres ten charakteryzował się znacznymi napięciami politycznymi, które wyraźnie podzieliły polską opinię publiczną. W kontekście tej rocznicy, sondaż UCE Research dla Onetu zbadał, jak Polacy oceniają wypełnianie przez rząd swoich przedwyborczych deklaracji.

Jak Polacy oceniają realizację obietnic?

Pracownia UCE Research zadała ankietowanym jedno kluczowe pytanie: "Czy uważa Pan/Pani, że rząd Donalda Tuska realizuje swoje obietnice wyborcze?". Zaledwie 8,4% badanych uważa, że rząd realizuje obietnice w dużym stopniu. Dużo większa grupa, bo 28,9% respondentów, dostrzega jedynie częściową realizację obietnic. Sceptyczne podejście, zgodnie z którym obietnice raczej nie są realizowane, wyraża 17,6% ankietowanych. Największa pojedyncza kategoria odpowiedzi, bo aż 35,2% osób, twierdzi, że obietnice wyborcze nie są realizowane.

Łącznie 37,3% respondentów uważa, że obietnice są realizowane (w dużym stopniu lub częściowo), natomiast 52,8% jest przeciwnego zdania (raczej nie są lub zdecydowanie nie są realizowane). Oceny krytyczne przeważają nad pozytywnymi o 15,5 punktu procentowego. Grupa 9,9% badanych nie potrafiła ocenić realizacji obietnic.

Poszczególne elektoraty

Sondaż UCE Research uwzględnił również preferencje partyjne respondentów, co pozwoliło na analizę postrzegania realizacji obietnic w kontekście poszczególnych elektoratów.

Dobrze o realizacji obietnic mówią najczęściej wyborcy Koalicji Obywatelskiej (78,8% z nich) oraz Lewicy (64,7%). Wśród sympatyków pozostałych partii koalicyjnych, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050, ten odsetek spada poniżej 50%. O braku realizacji obietnic mówią głównie zwolennicy opozycji: Konfederacji (82,2% z nich), Prawa i Sprawiedliwości (80,7%), Konfederacji Korony Polskiej (79,3%) oraz Partii Razem (57,2%).

