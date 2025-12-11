Jak się nam żyje po dwóch latach rządów koalicji? Nie najlepsze wieści dla premiera

13 grudnia miną dwa lata od zaprzysiężenia koalicyjnego rządu pod kierownictwem premiera Donalda Tuska (68 l.). Jak się po tym okresie żyje Polakom? Nie mamy dobrych wieści dla koalicji rządowej. Aż 40 proc. uważa, że żyje im się gorzej! - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu".

  • Mijają dwa lata od rozpoczęcia rządów koalicji. Sprawdziliśmy, jak się żyje Polakom.
  • 40 proc. ankietowanych uważa, że ich sytuacja się pogorszyła, a 37 proc. z nas twierdzi, że polepszyła.
  • Statystyki są korzystne dla polskiej gospodarki.

Dwa lata rządów koalicji

Równo dwa lata temu prezydent Andrzej Duda (53 l.) zaprzysiągł rząd koalicji KO-Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL)-Nowa Lewica. Przez ten czas wiele się wydarzyło. Udało się np. zdusić inflację, ale z drugiej strony brakuje środków w ochronie zdrowia.

Jak ci się żyje dwa lata po objęciu władzy przez rząd Donalda Tuska? - takie pytanie zadał Instytut Badań Pollster ankietowanym. Najwięcej, bo 40 proc. z nas uważa, że żyje się gorzej. Z kolei 37 proc. nie odnotowało w poziomie życia różnicy, a 17 proc. respondentów twierdzi, że żyje im się lepiej niż wcześniej. 6 proc. ankietowanych nie potrafiło zaś udzielić odpowiedzi. - Wynik tego badania jest niekorzystny dla rządu. Większość ankietowanych jest niezadowolona ze swojej sytuacji ekonomicznej, co głównie determinuje to, jak się nam żyje – komentuje socjolog, prof. Henryk Domański (73 l.). - Trzeba jednak pamiętać, że ludzie lubią narzekać na swój los - dodaje ekspert.

Nowy zarzut PiS wobec rządu Tuska. „Obniżyli 14 emeryturę”

Gospodarka przyspiesza

A co o obecne sytuacji ekonomicznej (grudzień 2025) mówią wskaźniki gospodarcze? Gospodarka Polski dynamicznie się rozwija, z prognozowanym wzrostem PKB o 3,2-3,5 proc. Kluczowe motory to rosnąca konsumpcja prywatna dzięki wyższym realnym dochodom i inwestycje z funduszy UE. Inflacja wraca do celu NBP (ok. 2,5 proc.), po cięciach stóp do 4,75 proc.. Deficyt budżetowy na poziomie 6,8 pro. PKB i rosnące wydatki na obronność (5 proc. PKB) budzą obawy ekonomistów.

Dla Polaków sytuacja poprawia się: mamy niskie bezrobocie (2,6 proc.), wzrost płac i spadek ubóstwa.

Badanie opisane w artykule zostało wykonane w dniach 6-7 grudnia na próbie 1008 dorosłych Polaków.

