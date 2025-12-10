Koalicja PiS i Brauna? Hetman: USA się na to nie zgodzą

Hetman: „Amerykanie nie zgodzą się na koalicję PiS z Braunem” – polityk ocenia projekt Korony jako zależny od PiS.

– polityk ocenia projekt Korony jako zależny od PiS. Europoseł zdradza, że wywalczył ostrzejsze klauzule bezpieczeństwa w umowie Mercosur , w tym szybsze reakcje KE i ochronę polskich jaj.

, w tym szybsze reakcje KE i ochronę polskich jaj. PSL liczy na korzyści z podziałów i radykalizacji po stronie PiS .

. Hetman krytykuje prezydenta Nawrockiego: „Wetuje wszystko i straci nad tym kontrolę”.

Hetman: „Projekt Brauna jest koncesjonowany przez PiS. USA tego nie poprą”

„Super Express”: - Czy deklaracja Jacka Sasina, by włączyć do przyszłej potencjalnej koalicji Grzegorza Brauna, to lapsus językowy, czy realna możliwość? Czy pan to sobie wyobraża?

Krzysztof Hetman: - Trzeba sobie jasno powiedzieć, że ta wypowiedź świadczy tylko o tym, że cała ta formacja polityczna, którą buduje pan Braun, jest koncesjonowana przez PiS. Przypomnę, że aby stworzyć koło w polskim sejmie Braun „pożyczył” posła od PiS. Widać, że pomysł na Koronę pana Brauna jest odpowiedzią PiS-u na to, że Konfederacja Mentzena i Bosaka wciąż jest w tym samym miejscu. Chociaż PiS doskonale też wie, że nigdy na taką koalicję nie mógłby sobie pozwolić ze względu na to, że Amerykanie zwyczajnie by się na to nie zgodzili. Oczywiście z powodu poglądów pana Brauna.

- Nie jest tak, że jesteście zadowoleni jako PSL z takich ruchów PiS-u? Oni po prostu się radykalizują, a PSL to jednak partia środka i właśnie w tym środku elektoratu będziecie łowić wyborców.

- Każde wstrząsy, kłótnie i podziały po tamtej stronie sceny politycznej zawsze będziemy przyjmować z wielkim zadowoleniem.

Co wywalczył Hetman dla polskich rolników? Zmiany w klauzulach Mercosur

- Ogłosił pan sukces w negocjacjach warunków umowy Mercosur. Co udało się panu tak naprawdę wywalczyć?

- Muszę podkreślić, że właśnie teraz, kiedy nie możemy już zatrzymać tej umowy, realizuję plan B. Wprowadzam mocne klauzule bezpieczeństwa chroniące interes polskich rolników. Tutaj Komisja Europejska się ugięła i część z tych najbardziej dla nas kluczowych poprawek, chociaż nie wszystkie, udało się przegłosować i zdobyć dla nich większość na komisji handlu międzynarodowego.

- Wraca pan z Brukseli, przyjeżdża pan do lubelskiego, spotyka się pan z hodowcą drobiu i co pan mu mówi? Co Pan dla niego wywalczył?

- Po pierwsze, wywalczyliśmy zapis, który mówi o zawieszaniu preferencji handlowych dla Mercosuru, w momencie, w którym import towarów wzrośnie o 5 proc. Przypominam, że KE chciała to zrobić dopiero po osiągnięciu 10 proc. Wywalczyliśmy monitoring sytuacji rynkowej co kwartał i w przeciwieństwie do postulatu KE, która proponowała analizy co 6 miesięcy, mamy dziś większą pewność szybkich reakcji na ewentualność jakichkolwiek zakłóceń i nieprawidłowości. Udało się także poszerzyć listę towarów wrażliwych o nasze polskie jajka, co na początku wydawało się kompletnie niemożliwe. Komisja Europejska będzie musiała w ciągu 14 dni zareagować na wniosek, jeśli w jednym z krajów jakiś produkt zacznie destabilizować rynek rolny. Do katalogu produktów szczególnie narażonych na skutki importu dodaliśmy m.in. jaja. To ważny sygnał dla rolników w Polsce, którzy obawiali się, że umowa nie obejmie pełnej listy sektorów wymagających ochrony.

- Koalicja rządowa powinna zmienić model współpracy z prezydentem?

- Wyraźnie widać, jaki pomysł na swoją prezydenturę ma pan prezydent Nawrocki. Od samego początku wetuje wszystko, co ten rząd proponuje. Nie zgadzam się z jego poglądem, że Sejm albo rząd nie konsultuje się z panem prezydentem. Jest wiele dowodów na to, że były różnego rodzaju rozmowy i dyskusje w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki za chwilę straci nad tym całkowitą kontrolę. Obywatele już nie będą się orientowali, co zawetował, dlaczego zawetował, tylko będą wiedzieli, że wetuje wszystko.

Rozmawiał Marek Balawajder, tw