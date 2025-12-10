Tadeusz Rydzyk w prokuraturze! Zdradzamy szczegóły

- Tadeusz Rydzyk stawił się w prokuraturze w Rzeszowie w związku ze śledztwem dotyczącym finansowania Muzeum "Pamięć i Tożsamość".
- Prokuratura bada niekorzystną umowę z Fundacją "Lux Veritatis", na mocy której muzeum otrzymało blisko 219 milionów złotych dofinansowania.
- Były minister kultury, Piotr Gliński, odpiera zarzuty, a resort kultury podjął kroki prawne w celu unieważnienia umów i odzyskania środków.
- Jakie są dalsze losy sprawy i czy uda się odzyskać publiczne pieniądze?
Tadeusz Rydzyk pojawił się w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie w środę około godziny 13:00. Jego przesłuchanie, pierwotnie zaplanowane na 8 grudnia, zostało przeniesione na 10 grudnia. Zmiana terminu nastąpiła na wniosek redemptorysty, który 8 grudnia uczestniczył w uroczystościach z okazji 34. rocznicy powstania Radia Maryja.
Zarzuty prokuratury
Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Zarzuty dotyczą zawarcia z Fundacją "Lux Veritatis" z siedzibą w Warszawie niekorzystnej umowy o utworzeniu Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II. W ramach tej umowy fundacja otrzymała od 2018 do 2023 roku prawie 219 milionów złotych dofinansowania z dotacji celowej na wydatki majątkowe. Prokuratura uważa, że działano w ten sposób na szkodę interesu publicznego.
Stanowisko Glińskiego
We wtorek w charakterze świadka przesłuchano byłego ministra Piotra Glińskiego. Po przybyciu do prokuratury Gliński stanowczo podkreślał, że jest przekonany o braku naruszenia prawa przy tworzeniu muzeum i finansowaniu prac.
- To zupełnie oczywiste. Cała reszta to po prostu igrzyska medialne, w których - jak widać - uczestniczy bardzo wiele osób - stwierdził były minister.
Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) poinformowała, że podczas audytu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), prowadzonego przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, 17 lipca 2024 roku skierowano do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zawiadomienie dotyczyło braku należytego zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa przez ministra kultury, a w szczególności niekorzystnych zapisów w umowach dotyczących Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II. Kwota, której dotyczy zawiadomienie, to prawie 219 milionów złotych.
W odpowiedzi na informacje od KAS, resort kultury podjął działania mające na celu zmianę niekorzystnych zapisów umowy oraz właściwe zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa. MKiDN poinformowało również o złożeniu pozwu o unieważnienie umów zawartych za czasów ministra Piotra Glińskiego z Fundacją "Lux Veritatis" oraz o wystąpieniu o zwrot 210 milionów złotych wraz z odsetkami na rzecz Skarbu Państwa.
