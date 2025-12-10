Żurek komentuje decyzję sądu ws. Ziobry. „Takie rzeczy się zdarzają”

Sąd oddalił wniosek Prokuratury Krajowej o zabezpieczenie majątku Zbigniewa Ziobry, co minister Żurek skwitował słowami: "Takie rzeczy się zdarzają".

Przyczyną odrzucenia wniosku były kwestie formalne, jednak prokuratura niezwłocznie złożyła nowy, poprawiony wniosek.

Minister sprawiedliwości zapewnia, że nowy wniosek spełnia wymagania sądu i procedura zostanie wznowiona.

Czy to tylko formalności, czy może sygnał w politycznej batalii o majątek byłego ministra?

„Takie rzeczy się zdarzają”

Żurek odniósł się do sytuacji słowami:

– Takie rzeczy się zdarzają. Nawet najlepszym prawnikom zdarza się to, że sąd zwróci im pozew, tam mamy formularze, ktoś uważa, że powinna być zakreślona, wypełniona rubryka…

Minister przekazał, że jest w kontakcie z prokuratorem krajowym:

– i już dzisiaj rano jestem w kontakcie z prokuratorem krajowym i już od niego wiem, że jest złożony wniosek, który spełnia oczekiwania tej osoby, która odmówiła dokonania tego wpisu.

Co się wydarzyło?

Sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Krajowej dotyczącego zabezpieczenia nieruchomości należącej do byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Minister tłumaczy, że problem mógł dotyczyć kwestii formalnych, związanych z wypełnieniem formularzy i wymogów sądowych.

Ziobro w tarapatach. Prokuratura znów próbuje zabezpieczyć jego majątek!

Nowy wniosek ma naprawić sytuację

Żurek zapewnia, że prokuratura zareagowała „już dziś rano” i przygotowała kolejny, prawidłowy wniosek. Jego zdaniem procedura zostanie wkrótce wykonana w sposób zgodny z oczekiwaniami sądu, który wcześniej odmówił wpisu.

Tło polityczne

Sprawa ma wymiar polityczny, bo dotyczy byłego ministra sprawiedliwości i ważnej postaci poprzedniego obozu rządzącego. Decyzja sądu o oddaleniu pierwszego wniosku wywołała komentarze, a minister sprawiedliwości zapewnia, że procedura zostanie przeprowadzona ponownie.

Co dalej?

Żurek podkreślił, że „takie sytuacje zdarzają się nawet najlepszym prawnikom” i zapewnił, że wniosek został poprawiony. Zapowiedział, że dalsza procedura będzie kontynuowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

