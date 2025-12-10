Nowy zarzut PiS wobec rządu Tuska. „Obniżyli 14 emeryturę”

Weronika Fakhriddinova
2025-12-10 15:00

PiS uderza w rząd Donalda Tuska, oskarżając go o "obniżenie wysokości 14. emerytury". W nowej grafice, która krąży w sieci, partia Jarosława Kaczyńskiego twierdzi, że "Seniorzy zasługują na szacunek, a nie cięcia", zarzucając koalicji rządzącej, że "gadają, nie robią". Czy to początek nowej ofensywy skierowanej do najstarszych wyborców?

Autor: Leszek Szymański/ PAP
  • PiS oskarża rząd Tuska o obniżenie 14. emerytury, co ma być elementem kampanii "Gadają, nie robią".
  • Nowa grafika partii, skierowana do seniorów, zarzuca obecnej koalicji brak szacunku i cięcia świadczeń.
  • Polityczna ofensywa PiS zbiega się z drugą rocznicą objęcia władzy przez rząd Donalda Tuska.
  • Czy zarzuty PiS mają podstawy, czy to tylko polityczna gra przed kolejnymi wyborami?

PiS zarzuca rządowi Tuska cięcia w emeryturach

W mediach społecznościowych, z oficjalnego konta @pisorgpl, pojawiła się grafika, która wywołała burzę. Prawo i Sprawiedliwość zarzuca w niej obecnemu rządowi, że ten "obniżył wysokość czternastej emerytury". Na zdjęciu seniora widnieje wymowny napis: "Ten rząd obniżył wysokość 14 emerytury" oraz hasło "Gadają, nie robią". Partia twierdzi, że "rząd Tuska opowiada bajki, ale rzeczywistości nie przykryje żadna kampania", a seniorzy zasługują na szacunek, a nie cięcia. To bezpośrednie nawiązanie do billboardów promujących drugą rocznicę objęcia władzy przez koalicję Donalda Tuska.

Polityczna ofensywa w kierunku seniorów

Nie jest tajemnicą, że PiS od dawna kieruje swój przekaz do wyborców w wieku emerytalnym. Hasło "Gadają, nie robią" było już wcześniej wykorzystywane w kampaniach medialnych partii, a teraz zostało połączone z zarzutem ograniczenia czternastej emerytury. Publikacja grafiki nie jest przypadkowa, pojawiła się dokładnie w dniu, kiedy mijają dwa lata od objęcia władzy przez koalicję Donalda Tuska. PiS konsekwentnie podkreśla kwestie emerytur, kosztów życia i świadczeń rodzinnych, licząc na mobilizację starszych wyborców.

Czy to nowa strategia komunikacyjna PiS?

Wpis PiS wpisuje się w trwającą od kilku miesięcy kampanię dotyczącą spraw socjalnych. Politycy opozycji regularnie podkreślają te tematy, które szczególnie silnie rezonują z grupą seniorów. W mediach społecznościowych pojawiają się już pierwsze komentarze, porównujące zapowiedzi obecnego rządu do wcześniejszych deklaracji Prawa i Sprawiedliwości. Na moment publikacji tego tekstu rząd nie odniósł się jeszcze do nowej grafiki PiS, jednak można spodziewać się, że temat ten będzie przedmiotem dalszych politycznych dyskusji i sporów.

Konferencja prasowa prezesa PIS Jarosława Kaczyńskiego.
11 zdjęć
Poranny Ring VOD 1 10.12.2025
Sonda
Czy rząd Tuska obniżył wysokość 14. emerytury?
