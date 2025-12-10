Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjął zaproszenie do Warszawy, ale data wizyty i spotkania z prezydentem Nawrockim nie są jeszcze ustalone.

Główne tematy rozmów będą dotyczyć architektury bezpieczeństwa regionalnego oraz kluczowych kwestii dwustronnych polsko-ukraińskich, w tym historycznych i gospodarczych.

Polska oczekuje od Ukrainy pozytywnej reakcji na kwestie historyczne, takie jak ekshumacje na Wołyniu, co jest ważne dla budowania dobrosąsiedzkich relacji.

Obie strony aktywnie pracują nad agendą i konkretnymi propozycjami, dążąc do "kroku naprzód" w relacjach, choć do finalnego efektu jeszcze brakuje

Co ustalą prezydenci Polski i Ukrainy? Znamy agendę spotkania

Kancelaria Prezydenta RP oficjalnie potwierdziła, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjął zaproszenie i złoży wizytę w Warszawie. Informację przekazał szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz podczas briefingu prasowego. Jak podkreślił, kanały dyplomatyczne między oboma krajami są "wyjątkowo aktywne".

Już wiemy, że prezydent Zełenski pozytywnie odpowiedział na zaproszenie prezydenta i przyjedzie do Warszawy - oświadczył Przydacz. Głównym tematem rozmów ma być szeroko pojęta architektura bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej.

Kancelaria Prezydenta RP oficjalnie potwierdziła, że nadchodząca wizyta Zełenskiego w Polsce będzie okazją do omówienia najważniejszych spraw dla obu państw. To naturalne, biorąc pod uwagę toczącą się za naszą wschodnią granicą wojnę. Polska od początku konfliktu jest kluczowym sojusznikiem Ukrainy.

Od dawna mówimy, że nic o Ukrainie bez Ukrainy i naturalnie Ukraina ma największą wiedzę, jeśli chodzi o jej pozycję negocjacyjną z Europejczykami i Amerykanami oraz jeśli chodzi o sytuację na froncie - dodał szef Biura Polityki Międzynarodowej, wskazując, że będzie to "punkt numer jeden w przyszłych rozmowach".

Jakie trudne tematy poruszą prezydenci?

Spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy nie będzie ograniczać się wyłącznie do kwestii militarnych. Drugim filarem rozmów mają być sprawy bilateralne, które, jak zaznaczył minister Przydacz, "są ważne do tworzenia dobrej atmosfery, dobrosąsiedzkich stosunków między Warszawą a Kijowem". W tym kontekście nie zabraknie tematów trudnych, związanych z historią.

Polacy, co zupełnie naturalne i ja tę emocję rozumiem, mają pewne oczekiwanie, żeby ta solidarność, którą okazali Ukrainie w trudnych czasach była też realizowana w kierunku Polski w sprawach, na których nam zależy. Jednym z elementów budowanej solidarności jest pozytywna reakcja na działania w sferze historycznej. Polacy mają swoje oczekiwanie i myślę, że strona ukraińska coraz lepiej to rozumie - ocenił Przydacz.

Chociaż nie padły konkretne słowa, można się domyślać, że chodzi m.in. o kwestię ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Wśród kluczowych tematów rozmów, obok bezpieczeństwa, znajdą się także delikatne kwestie historyczne oraz przyszła współpraca gospodarcza, co podkreśla złożoność obecnych stosunków polsko-ukraińskich. Agenda wizyty ma objąć również tematykę gospodarczą, nad którą obecnie pracują obie strony.

Kiedy Wołodymyr Zełenski odwiedzi Warszawę?

Mimo że wizyta została oficjalnie potwierdzona, wciąż nie znamy jej dokładnej daty. Marcin Przydacz podkreślił, że termin jest wciąż przedmiotem ustaleń, a równie istotna co data jest treść i agenda spotkania.

W tym momencie czekamy na reakcję strony ukraińskiej na konkretne propozycje z naszej strony. W zależności od tego będziemy wspólnie, mam nadzieję, decydować o dalszych krokach - poinformował prezydencki minister, dodając, że w rozmowach nastąpił "pewnego rodzaju krok naprzód, natomiast do finalnego efektu jeszcze troszkę brakuje".

Choć wizyta Zełenskiego w Polsce jest już pewna, dokładny termin spotkania prezydentów Polski i Ukrainy pozostaje przedmiotem ustaleń dyplomatycznych. Już w listopadzie prezydent Karol Nawrocki zapewniał, że do spotkania dojdzie "wcześniej czy później", wskazując, że byłaby to dobra okazja do poruszenia ważnych dla Polski spraw, w tym rozpoczęcia procesu ekshumacji na Wołyniu. Teraz, gdy zaproszenie zostało przyjęte, pozostaje czekać na ogłoszenie konkretnego terminu wizyty ukraińskiego przywódcy w Warszawie.

