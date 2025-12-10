Prowadzący "Nocną zmianę" skrytykowali Zbigniewa Ziobrę za jego wideokonferencję, nazywając ją "kupą śmiechu" i zarzucając mu kłamstwa.

Prezydent Duda zawetował ustawę o kryptoaktywach, co Joanna Mucha skomentowała, sugerując, że stanął "w obronie oszustów, ruskich mafii i ruskich służb".

Nowa strategia USA, zdaniem Mirosława Oczkosia, brzmi jak napisana przez Putina lub Ławrowa, a Biedrzycka zgodziła się, nazywając to "strasznie smutnym".

W PiS trwa zacięta walka o sukcesję po Jarosławie Kaczyńskim, a na piatek zaplanowano zebranie na Nowogrodzkiej w celu rozwiązania wewnętrznych konfliktów

"Kupa śmiechu, z przewagą kupy". Jak oceniono konferencję Ziobry?

Wystąpienie Zbigniewa Ziobry, transmitowane z siedziby Prawa i Sprawiedliwości, stało się przedmiotem bezlitosnej krytyki w programie „Nocna zmiana”. Prowadząca Kamila Biedrzycka z ironią opisywała, że były minister sprawiedliwości „poszedł jak burza (...) dziennikarze pojechali i byli świadkami szczytu odwagi, poszedł jak Tommy Lee Jones w Ściganym”. Jednak ostateczna ocena była daleka od podziwu. „Naprawdę kupa śmiechu, z przewagą kupy, miękkiej kupy” – podsumowała Biedrzycka. Dr Mirosław Oczkoś, ekspert ds. wizerunku, nie chciał rozwijać tematu, ucinając go stwierdzeniem: „nie brnijmy w to - kłamie i tyle”. Tak jednoznaczne i ostre komentarze pokazują, jak dalece spolaryzowana jest ocena działań polityków poprzedniego rządu i jak niewielkim zaufaniem darzą ich niektórzy komentatorzy sceny politycznej.

Weto prezydenta w obronie "ruskich mafii"? Spór o kryptoaktywa

Kolejnym gorącym tematem okazała się decyzja prezydenta o zawetowaniu ustawy regulującej rynek finansowy. Dr Mirosław Oczkoś, zapytany o powody tej decyzji, odpowiedział sarkastycznie: „Wiesz dlaczego ustawę prezydent zablokował? Bo była za długa”. Prawdziwą bombę zrzucono jednak, przytaczając wypowiedź posłanki Joanny Muchy, która oceniła weto w sposób jednoznaczny. Według posłanki, zawetowana przez głowę państwa ustawa o kryptoaktywach była kluczowa, a jej odrzucenie to działanie na korzyść przestępców, gdyż „prezydent Nawrocki stanął w obronie oszustów, ruskich mafii i ruskich służb”. Kamila Biedrzycka skomentowała, że „Mucha Joanna stawia sprawę przejrzyście”, a dr Oczkoś dodał, że „na ostrzu noża”.

Nowa strategia USA i walka o władzę w PiS. Co dalej z prawicą?

Analiza w „Nocnej Zmianie” objęła również kontekst międzynarodowy oraz wewnętrzne tarcia w Zjednoczonej Prawicy. Nowa strategia obronna Stanów Zjednoczonych, ogłoszona przez Biały Dom, została przez dr. Oczkosia skwitowana niezwykle pesymistycznie. Stwierdził on, że dokument wygląda, jakby „pisany był przez Władymira Putina, no w najgorszym przypadku Siergiej Ławrow”. Z tą gorzką diagnozą zgodziła się Kamila Biedrzycka, mówiąc: „No to tak samo jak ten plan pokojowy amerykański, tak naprawdę to strasznie smutne”. Równolegle dyskutowano o rosnących napięciach wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Biedrzycka wspomniała o zwołanym na piątek zebraniu na Nowogrodzkiej, podkreślając, że „tam jest taka awantura”. Dr Oczkoś wyjaśnił, że w partii „jest dużo przebieraczy nogami, kto przejmie schedę po Jarosławie Kaczyńskim”. Ta walka o schedę po prezesie, w połączeniu z kontrowersyjnymi decyzjami, takimi jak weto prezydenta, rysuje obraz obozu politycznego pogrążonego w wewnętrznym kryzysie i niepewnego swojej przyszłości.

