Syn znanej europosłanki potrącony. Kierowca uciekł, policja szuka go na nagraniach

W Lublinie doszło do poważnego zdarzenia drogowego, w którym poszkodowany został syn europosłanki Marty Wcisło.

Konrad Wcisło został potrącony na przejściu dla pieszych, a sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia, pozostawiając go bez pomocy.

Policja intensywnie poszukuje kierowcy, który według nieoficjalnych doniesień mógł być związany z aplikacją przewozową. Jakie są najnowsze ustalenia śledztwa?

Tajemnicze potrącenie w Lublinie

Do zdarzenia doszło w środę wieczorem w Lublinie, w pobliżu al. Spółdzielczości Pracy. Konrad Wcisło, lokalny radny i syn europosłanki Koalicji Obywatelskiej, był w drodze do sklepu, gdy nagle został potrącony przez samochód osobowy na skrzyżowaniu z ulicą Związkową. Świadkowie zdarzenia relacjonują, że po uderzeniu kierowca nie zatrzymał się, by udzielić pomocy poszkodowanemu, lecz natychmiast uciekł z miejsca wypadku. To karygodne zachowanie wywołało falę oburzenia wśród mieszkańców.

Kim był uciekający kierowca?

Z nieoficjalnych informacji, do których dotarł portal Onet, wynika, że sprawcą potrącenia mógł być kierowca współpracujący z jedną z popularnych aplikacji przewozowych. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, sprawa nabierze dodatkowego wymiaru, stawiając pod znakiem zapytania kwestie bezpieczeństwa i odpowiedzialności w branży transportowej. Policja, starając się zidentyfikować uciekiniera, zabezpieczyła nagrania z miejskiego monitoringu. Funkcjonariusze analizują każdą klatkę, mając nadzieję na szybkie ustalenie tożsamości kierowcy i jego pojazdu. To kluczowy element śledztwa, który może pomóc w szybkim ujęciu odpowiedzialnego za wypadek.

Stan poszkodowanego i dalsze kroki

Konrad Wcisło trafił do szpitala z licznymi obrażeniami, jednak na szczęście był przytomny. Jego stan jest stabilny, a lekarze czuwają nad jego rekonwalescencją. Mimo poważnych obrażeń, nie ma bezpośredniego zagrożenia dla jego życia. Śledczy kontynuują intensywne działania, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia i pociągnąć sprawcę do odpowiedzialności. W związku z tym, mieszkańcy okolicznych ulic mogą zostać poproszeni o udostępnienie ewentualnych nagrań z prywatnych systemów monitoringu, które mogłyby rzucić nowe światło na przebieg wypadku. Władze apelują o wszelkie informacje, które mogą pomóc w schwytaniu uciekiniera.

