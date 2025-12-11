Czy Pawłowicz należy się 30 tys. miesięcznie? Pada stanowcza odpowiedź

Pawłowicz odchodzi wcześniej. Odprawa ponad 240 tys. zł

Krystyna Pawłowicz została zaprzysiężona na sędziego TK 9 grudnia 2019 r., a jej kadencja powinna trwać do końca 2028 r. Tymczasem odeszła 5 grudnia 2025 r., czyli ponad trzy lata przed terminem.

Powodem była decyzja lekarza orzecznika ZUS, który stwierdził jej niezdolność do pełnienia obowiązków. Pawłowicz tłumaczyła, że jej zdrowie pogorszyła „fala hejtu i nienawiści” kierowana w stronę części sędziów TK.

Zgodnie z ustawą, sędzia przechodzący w stan spoczynku otrzymuje:

odprawę w wysokości sześciu pensji,

dożywotnie uposażenie: 75 proc. ostatniego wynagrodzenia.

W przypadku Pawłowicz oznacza to:

ponad 240 tys. zł brutto odprawy,

ok. 30 tys. zł miesięcznie dożywotniego świadczenia.

I to właśnie ten punkt stał się przyczyną obecnego konfliktu.

Prof. Chmaj: „Proces powołania nie odbył się zgodnie z prawem”

Konstytucjonalista nie zostawia suchej nitki na powołaniu Pawłowicz do TK. W rozmowie z „Faktem” mówi wprost:

– Pamiętamy wszyscy okoliczności wyboru Krystyny Pawłowicz do Trybunału Konstytucyjnego. Ten proces nie odbył się zgodnie z prawem.

Jak podkreśla, już wcześniej przygotował opinię prawną dla Biura Analiz Sejmowych, w której wykazał rażące nieprawidłowości.

– Jasno w niej wskazałem, że według obowiązujących przepisów zarówno pani Pawłowicz, jak i Stanisław Piotrowicz przekroczyli wiek umożliwiający kandydowanie do trybunału. – Nie mieli biernego prawa wyborczego, dlatego wybór był nieważny. Pawłowicz i Piotrowicz zostali powołani z wadą – podkreśla prof. Chmaj.

Kluczowe pytanie: czy Krystyna Pawłowicz ma prawo do świadczeń?

Konstytucjonalista odpowiada jednoznacznie:

– Czy taka osoba ma prawo do pobierania uposażenia w stanie spoczynku? Absolutnie nie.

To jedno z najmocniejszych publicznych stanowisk dotyczących legalności powołań sędziów Trybunału za czasów PiS.

Sprawa wywołuje ogromne emocje

Wysokość świadczeń dla sędziów TK zawsze budzi kontrowersje, ale w przypadku Pawłowicz, jednej z najbardziej wyrazistych postaci polskiej polityki – spór nabiera szczególnej temperatury.

Dużą emocjonalność wywołują także:

wysokość odprawy,

skala miesięcznego uposażenia,

oraz pytanie o legalność całej procedury powołania.

Kontekst polityczny: spór o Trybunał trwa

To kolejna odsłona wieloletniego sporu o status sędziów TK powołanych przez PiS. Dyskusja o „ważności” wyboru Pawłowicz i Piotrowicza jest jednym z kluczowych punktów sporu o praworządność w Polsce.

Słowa prof. Chmaja mogą wywołać kolejną falę debat o odpowiedzialności za decyzje personalne podejmowane w latach 2015–2023.

Co dalej?

Na razie nie ma sygnałów, by Trybunał Konstytucyjny lub rząd planowali analizę uposażenia Pawłowicz w świetle opinii prof. Chmaja. Jedno jest pewne, temat dopiero zaczyna żyć w mediach i może stać się jedną z największych politycznych debat końcówki roku.

