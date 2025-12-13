Kaczyński ma ambitny plan dla lekarzy i pielęgniarek. Tak chce zmienić polski system ochrony zdrowia

Jarosław Kaczyński zapowiada rewolucyjne zmiany w polskiej ochronie zdrowia, mające na celu uzdrowienie systemu.

Wśród kluczowych propozycji PiS są: odwrócenie piramidy świadczeń na rzecz POZ oraz rozdzielenie pracy lekarzy w sektorze publicznym i prywatnym.

Partia proponuje także roczny urlop zdrowotny dla pielęgniarek i inne innowacyjne rozwiązania. Czy te pomysły zrewolucjonizują polską służbę zdrowia?

Jarosław Kaczyński, prezes PiS, podkreślił w sobotę, 13 grudnia, że Polska w kwestii ochrony zdrowia znajduje się w trudnej sytuacji i wymaga zdecydowanych działań.

- Chodzi o to, żeby to, co się sprawdziło, zostało podtrzymane i rozwinięte, a to, co się nie sprawdziło, zostało zmienione. Ta zmiana będzie pewnym procesem społecznym, i to procesem niewątpliwie konfliktowym - przyznał prezes PiS, wskazując na konieczność głębokich i prawdopodobnie trudnych do wdrożenia przekształceń.

Jedną z centralnych propozycji PiS jest odwrócenie piramidy świadczeń zdrowotnych. Celem tej zmiany jest uczynienie podstawowej opieki zdrowotnej fundamentem systemu, zamiast, jak to ma miejsce obecnie, szpitali. Według PiS, takie podejście miałoby odciążyć szpitalne oddziały, skrócić kolejki do specjalistów oraz zwiększyć efektywność całego systemu. Partia postuluje również ujednolicenie organu założycielskiego szpitali, co ma ograniczyć ich zamykanie i poprawić zarządzanie.

Rozdzielenie sektora publicznego od prywatnego

W planach PiS znajduje się również propozycja całkowitego rozdzielenia pracy w publicznej i prywatnej ochronie zdrowia. Senator Stanisław Karczewski, przedstawiając tę ideę, wyraził przekonanie, że taka zmiana skłoni wielu lekarzy do wyboru pracy w sektorze publicznym.

- Tak jest w innych krajach i one sobie dobrze radzą. My musimy brać przykłady z tych krajów, które coś zrobiły w służbie zdrowia i to wyszło im na korzyść. To propozycja bardzo ważna, pewnie kontrowersyjna. Choć prezes Naczelnej Izby Lekarskiej powiedział coś, co jest bardzo interesujące i wieje optymizmem - że większość lekarzy przejdzie z segmentu prywatnego do publicznego. I to bardzo dobrze, ja jestem absolutnym zwolennikiem tego, aby oddzielić te dwa obszary. I myślę, że zwolenników w tym zakresie zdobędziemy - argumentował senator Karczewski.

Wśród innych propozycji PiS znalazł się pomysł wprowadzenia rocznego urlopu zdrowotnego dla pielęgniarek, wzorowanego na rozwiązaniach dla nauczycieli.

- Jesteśmy przekonani, że jest to konieczne, aby - podobnie jak nauczyciele - pielęgniarki miały roczny urlop dla podratowania zdrowia. Dlaczego, czy to jest drogie? To jest bardzo dobra inwestycja, bo pielęgniarki będą dłużej pracować. Obniżyliśmy wiek emerytalny, ale nie postawiliśmy tamy. Bardzo wiele osób na emeryturze pracuje w służbie zdrowia i pielęgniarki będą mogły dłużej pracować - mówił Stanisław Karczewski, podkreślając korzyści płynące z takiej inwestycji.

Partia proponuje również rozwój profilaktyki pierwotnej i wtórnej, pełną informatyzację systemu, włączenie Ministerstwa Sportu do Ministerstwa Zdrowia w celu wsparcia aktywności fizycznej, skrócenie lub likwidację staży podyplomowych dla lekarzy oraz wzmocnienie pozycji ministra zdrowia poprzez funkcję wicepremiera.

Przyszłość NFZ

Senator Karczewski zwrócił uwagę na potrzebę wzmocnienia profilaktyki zdrowia psychicznego, proponując m.in. zakaz korzystania z serwisów społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia.

Propozycje PiS wpisują się w szerszą dyskusję na temat przyszłości polskiej ochrony zdrowia. Od połowy listopada partia organizuje serię konferencji na ten temat, często przed szpitalami. W tym samym czasie odbyły się dwa szczyty medyczne, zorganizowane przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę i prezydenta Karola Nawrockiego.

Niedawno opublikowany raport "Luka Finansowa w ochronie zdrowia. Wyzwania długoterminowe" (autorstwa Łukasza Kozłowskiego, Bernarda Waśki i Wojciecha Wiśniewskiego) wskazuje, że bez fundamentalnych zmian w modelu finansowania i organizacji polskiego systemu ochrony zdrowia, kraj stoi w obliczu poważnego kryzysu i rosnącej konieczności pokrywania kosztów z prywatnych kieszeni. Propozycje PiS stanowią jeden z głosów w tej ważnej debacie.

