Leszek Miller ujawnia kulisy swojego sporu z Czarzastym. "Bardzo dziwne i bardzo nieprzyjemne"

Leszek Miller, były premier, w swoim programie "Alfabet Millera" ocenił postać Włodzimierza Czarzastego.

Miller przyznał, że choć kiedyś promował Czarzastego na szefa SLD, ich relacje stały się nieprzyjemne z powodu zmian w partii.

Były premier zarzucił Czarzastemu likwidację demokratycznej tradycji SLD i "sprywatyzowanie" lewicy.

Leszek Miller może pochwalić się ogromnym doświadczeniem politycznym. Dziś, choć nie jest aktywny jako polityk, bacznie obserwuje najważniejsze wydarzenia. W programie "Alfabet Millera" dzieli się nie tylko swoimi wspomnieniami, ale też komentuje najważniejsze sprawy. Ostatnio omówił postać Włodzimierza Czarzastego, który zastąpił Szymona Hołownię. Przyznał, że ich obecne relacje nie są najlepsze, choć kiedyś było inaczej..

- Czarzasty był moim kandydatem, ja go promowałem na stanowisko szefa SLD. Wygrał trudne wybory, wygrał z panem Wenderlichem i byłem przekonany, że on będzie prowadził SLD tak jak trzeba, tzn. z zgodnie z tradycją demokratyczną - mówił były premier.

Leszek Miller dobrze pamięta, kiedy sytuacja między nimi się zmieniła.

- Moje kontakty z Czarzastym ustały i stały się wręcz nieprzyjemne, kiedy zobaczyłem, w jaki sposób Czarzasty przekształca SLD: likwiduje go, pozbywa się ludzi, którzy mieli inne zdanie. Podejmował działania typu kiedy nie wiedział, co się stanie, przenosił obrady w inne miejsce, zamykał drzwi na klucz, stawia straże, żeby nikt nie wszedł. To po prostu było bardzo dziwaczne i bardzo nieprzyjemne. Uznałem, że Czarzasty zakończył historię lewicy demokratycznej, a zaczął budować razem z Biedroniem taką lewicę, która jest sterowana. Przyjęło się stwierdzenie, że jest sprywatyzowana - podsumował.

Czarzasty i SLD

W 2016 roku Włodzimierz Czarzasty został przewodniczącym SLD, pokonując Jerzego Wenderlicha. W 2019 roku, działając w imieniu SLD, zawiązał porozumienie z Robertem Biedroniem i Adrianem Zandbergiem, tworząc listę Lewicy, dzięki której uzyskał mandat posła i został wicemarszałkiem Sejmu. W 2021 roku SLD przekształciło się w Nową Lewicę, a on został jednym z jej współprzewodniczących.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Włodzimierz Czarzasty:

Sonda Czy Włodzimierz Czarzasty będzie dobrym marszałkiem Sejmu? Tak Nie Nie mam pojęcia Nie znam tego polityka