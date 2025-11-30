Karol Nawrocki podjął decyzję. Nie spotka się z Orbanem

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-11-30 10:23

W odpowiedzi na niedawną wizytę premiera Węgier Viktora Orbana w Moskwie, prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o ograniczeniu programu swojej wizyty na Węgrzech. Informację tę przekazał prezydencki minister Marcin Przydacz, zaznaczając, że spotkanie Nawrockiego z Orbanem, które miało się odbyć przy okazji szczytu Grupy Wyszehradzkiej, zostało odwołane.

  • Prezydent Nawrocki ogranicza wizytę na Węgrzech w odpowiedzi na spotkanie Orbana z Putinem.
  • Odwołano planowane spotkanie z premierem Orbanem, skupiając się wyłącznie na szczycie V4.
  • Decyzja podkreśla sprzeciw wobec rosyjskiej agresji i dążenie do solidarności w Europie.
  • Dowiedz się, co oznacza ta zmiana dla relacji polsko-węgierskich i przyszłości Grupy Wyszehradzkiej.

Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Pałacu Prezydenckim, poinformował, że podróż prezydenta Nawrockiego na Węgry zostanie ograniczona wyłącznie do spotkania z prezydentami państw Grupy Wyszehradzkiej.

- W związku ze zrealizowaną przez premiera Viktora Orbana wizytą w Moskwie i jej kontekstem prezydent Karol Nawrocki zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech – oświadczył Przydacz. - Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech wyłącznie do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu - dodał.

Stanowisko prezydenta

Współpracownik Karola Nawrockiego podkreślił, że „prezydent konsekwentnie opowiada się za szukaniem realnych sposobów zakończenia wojny na Ukrainie wywołanej przez Federację Rosyjską”. Odwołał się także do dziedzictwa Lecha Kaczyńskiego, który „podkreślał, że bezpieczeństwo Europy zależy od solidarnego działania, także w dziedzinie energii”.

Włodzimierz Czarzasty odpowiedział Karolowi Nawrockiemu! Nie zamierza się patyczkować

Prezydent ma zamiar wziąć udział w szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu, gdzie „wspólnie z prezydentem Czech, Słowacji i Węgier będzie dyskutował o bezpieczeństwie i współpracy w regionie Europy Środkowej”.

Wizyta Orbana w Moskwie

Do spotkania Viktora Orbana z Władimirem Putinem doszło w piątek. Tematy rozmów obejmowały sytuację na Ukrainie oraz kwestie dostaw ropy i gazu.

- Jadę do Moskwy, by zapewnić dostawy energii na zimę i przyszły rok – zapowiedział węgierski przywódca przed wizytą. Wcześniej Orbanowi udało się uzyskać zwolnienie z sankcji nałożonych przez USA na rosyjskie koncerny naftowe Rosnieft i Łukoil.

Po spotkaniu minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto ogłosił, że „dostawy energii dla Węgier są zabezpieczone”. W bieżącym roku Węgry zaimportowały z Rosji 8,5 mln ton ropy naftowej i ponad 7 mld metrów sześciennych gazu ziemnego.

