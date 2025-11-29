Włodzimierz Czarzasty odpowiedział Karolowi Nawrockiemu! Nie zamierza się patyczkować

Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu i współprzewodniczący Nowej Lewicy, stanowczo zareagował na apel prezydenta Karola Nawrockiego o konsultowanie inicjatyw ustawodawczych. Czarzasty, odpowiadając na zarzuty prezydenta, zasugerował, aby to prezydent Nawrocki konsultował własne projekty z Sejmem na wczesnym etapie prac.

  • Prezydent Karol Nawrocki podpisał jedenaście ustaw, ale zawetował nowelizację Kodeksu wyborczego i przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych, apelując o konsultacje.
  • Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, zaskoczony apelem, odpowiedział prezydentowi, używając jego własnej retoryki.
  • Czarzasty zasugerował prezydentowi, aby ten również konsultował swoje projekty ustaw z Sejmem na wczesnym etapie, co usprawniłoby proces legislacyjny.
  • Co marszałek Sejmu powiedział o wcześniejszych decyzjach prezydenta, w tym o wecie w sprawie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry?

W czwartek 27 listopada Karol Nawrocki poinformował o podpisaniu jedenastu ustaw i zawetowaniu dwóch: nowelizacji Kodeksu wyborczego oraz nowych przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych. Prezydent zaakceptował m.in. zmiany w prawie o ruchu drogowym i ustawę podwyższającą podatki dla banków. Przy tej okazji ponownie zaapelował do rządu o konsultowanie z nim inicjatyw ustawodawczych.

- Prezydent apeluje do marszałka Sejmu, ugrupowań rządzących i wszystkich parlamentarzystów o rzetelną, merytoryczną debatę nad przedstawianymi regulacjami, z pełną odpowiedzialnością za przyszłość Rzeczypospolitej - ogłosiła Kancelaria Prezydenta.

Odpowiedź Czarzastego

W sobotę Włodzimierz Czarzasty został zapytany o ten apel prezydenta. Marszałek Sejmu nie krył swojego zaskoczenia i w odpowiedzi użył retoryki prezydenta.

- Pozwolicie państwo, że posłużę się w tym momencie słowami pana prezydenta w tej sprawie. Może niech pan, panie prezydencie, konsultuje własne projekty z Sejmem już na wczesnym etapie prac. Takie działania usprawniłyby proces legislacyjny, a przede wszystkim służyłyby obywatelom – powiedział. - Łatwo to powiedzieć dwa dni temu, panie prezydencie, do rządu - mówiąc, żeby rząd z panem wcześniej konsultował. Chciałem panu powiedzieć, że równie łatwo jest mi powiedzieć te słowa do pana - dodał.

Marszałek Sejmu podkreślił, że wcześniejsze konsultacje mogłyby usprawnić proces legislacyjny.

- Niech pan konsultuje przedtem ustawy z Sejmem, to może będą lepiej wypracowane i nie będzie trzeba nad nimi uzupełniać tak dużo materiałów - stwierdził.

Wcześniejsze decyzje prezydenta

W dalszej części wypowiedzi Włodzimierz Czarzasty odniósł się do konkretnych decyzji prezydenta, w tym do weta w sprawie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.

- Jeżeli pan uznał, że powołanie następnego parku narodowego może poczekać 20 lat, jeżeli pan uznał, że powołanie młodych osób na stopień oficerski i na sędziów może być odłożone na czas nieokreślony, to ja do pana wczorajszego apelu do mnie odniosę się wtedy, kiedy przyjdzie właściwy czas – zakończył, wskazując na brak pośpiechu w odpowiedzi na prezydencki apel.

