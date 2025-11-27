Donald Tusk bezlitosny dla Karola Nawrockiego! "To sabotaż wymierzony w bezpieczeństwo państwa"

Premier Tusk oskarża prezydenta o blokowanie nominacji w służbach specjalnych, co nazywa "sabotażem".

Prezydent odmawia zatwierdzenia wniosków o odznaczenia i awanse dla funkcjonariuszy ABW, AW, SKW i SWW.

Kancelaria Prezydenta uzależnia decyzje od spotkania z szefami służb. Dowiedz się, co to oznacza dla bezpieczeństwa państwa.

Premier Donald Tusk wyraził swoje oburzenie w mediach społecznościowych, zarzucając prezydentowi uporczywe blokowanie nominacji.

- Prezydent uparcie odmawia podpisania wniosków dla młodych funkcjonariuszy służb specjalnych na pierwszy (!) stopień oficerski oraz odznaczeń dla bohaterów walki z obcą dywersją - napisał premier Donald Tusk na portalu X. - To nie jest tylko próba przejęcia kompetencji rządu. To sabotaż wymierzony w bezpieczeństwo państwa - dodał.

Zakres prezydenckich odmów

Telewizja TVN24 podała, że prezydent odmówił zatwierdzenia wniosków o ordery i odznaczenia dla czterech kluczowych służb: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz ich wojskowych odpowiedników – Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.

Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, ujawnił, że ABW skierowała do Prezydenta Karola Nawrockiego aż 130 wniosków dotyczących odznaczeń, z których żaden nie uzyskał akceptacji.

- Doprawdy nikt nie jest w stanie tego zrozumieć - skomentował Dobrzyński.

Wskazano, że odmowa miała dotyczyć m.in. funkcjonariuszy, którzy brali udział w walce z aktami dywersji.

Stanowisko Kancelarii Prezydenta

Kancelaria Prezydenta wcześniej odesłała również wniosek o nominacje na pierwszy stopień oficerski dla przyszłych oficerów ABW. Rzecznik Prezydenta, Rafał Leśkiewicz, wyjaśnił powody tych decyzji.

- Odesłaliśmy te wnioski bez rozpatrzenia, ponieważ tak, jak wcześniej pan prezydent mówił, pan prezydent oczekuje na spotkanie z szefami służb specjalnych - przekonywał.

Z wypowiedzi rzecznika wynika, że Prezydent Karol Nawrocki uzależnia swoje decyzje od bezpośredniego dialogu z kierownictwem służb specjalnych, co ma być warunkiem dalszego procedowania wniosków.

Potencjalne implikacje

Sytuacja ta wpisuje się w szerszy kontekst napięć politycznych i kompetencyjnych między Kancelarią Prezydenta a rządem. Blokowanie awansów i odznaczeń w służbach specjalnych, szczególnie w obliczu wzmożonych działań dywersyjnych, budzi poważne obawy o morale funkcjonariuszy oraz efektywność działania tych instytucji. Z drugiej strony, prezydent powołuje się na swoje prawo do spotkania z szefami służb, co może być interpretowane jako próba wyegzekwowania dialogu i uzyskania pełniejszego obrazu sytuacji przed podjęciem kluczowych decyzji personalnych. Dalszy rozwój wydarzeń będzie zależał od gotowości obu stron do kompromisu i znalezienia rozwiązania, które zapewni stabilność i bezpieczeństwo państwa.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja? Pytanie 1 z 10 Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku? Karol Nawrocki Donald Tusk Obaj obchodzą urodziny tego samego dnia Następne pytanie