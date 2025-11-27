Donald Tusk bezlitosny dla Karola Nawrockiego! "To sabotaż wymierzony w bezpieczeństwo państwa"

W ostatnich dniach narasta napięcie wokół Kancelarii Prezydenta, a dokładnie wokół decyzji Prezydenta Karola Nawrockiego, który odmawia podpisywania wniosków dotyczących awansów oficerskich oraz wręczania odznaczeń dla funkcjonariuszy służb specjalnych. Premier Donald Tusk otwarcie skrytykował te działania, nazywając je "sabotażem wymierzonym w bezpieczeństwo państwa". Sytuacja budzi wiele pytań o motywy prezydenckich decyzji i ich potencjalne konsekwencje dla funkcjonowania kluczowych instytucji państwowych.

Premier Donald Tusk wyraził swoje oburzenie w mediach społecznościowych, zarzucając prezydentowi uporczywe blokowanie nominacji.

- Prezydent uparcie odmawia podpisania wniosków dla młodych funkcjonariuszy służb specjalnych na pierwszy (!) stopień oficerski oraz odznaczeń dla bohaterów walki z obcą dywersją - napisał premier Donald Tusk na portalu X. - To nie jest tylko próba przejęcia kompetencji rządu. To sabotaż wymierzony w bezpieczeństwo państwa - dodał.

Zakres prezydenckich odmów

Telewizja TVN24 podała, że prezydent odmówił zatwierdzenia wniosków o ordery i odznaczenia dla czterech kluczowych służb: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz ich wojskowych odpowiedników – Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego.

Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, ujawnił, że ABW skierowała do Prezydenta Karola Nawrockiego aż 130 wniosków dotyczących odznaczeń, z których żaden nie uzyskał akceptacji.

- Doprawdy nikt nie jest w stanie tego zrozumieć - skomentował Dobrzyński.

Wskazano, że odmowa miała dotyczyć m.in. funkcjonariuszy, którzy brali udział w walce z aktami dywersji.

Stanowisko Kancelarii Prezydenta

Kancelaria Prezydenta wcześniej odesłała również wniosek o nominacje na pierwszy stopień oficerski dla przyszłych oficerów ABW. Rzecznik Prezydenta, Rafał Leśkiewicz, wyjaśnił powody tych decyzji.

- Odesłaliśmy te wnioski bez rozpatrzenia, ponieważ tak, jak wcześniej pan prezydent mówił, pan prezydent oczekuje na spotkanie z szefami służb specjalnych - przekonywał.

Z wypowiedzi rzecznika wynika, że Prezydent Karol Nawrocki uzależnia swoje decyzje od bezpośredniego dialogu z kierownictwem służb specjalnych, co ma być warunkiem dalszego procedowania wniosków.

Potencjalne implikacje

Sytuacja ta wpisuje się w szerszy kontekst napięć politycznych i kompetencyjnych między Kancelarią Prezydenta a rządem. Blokowanie awansów i odznaczeń w służbach specjalnych, szczególnie w obliczu wzmożonych działań dywersyjnych, budzi poważne obawy o morale funkcjonariuszy oraz efektywność działania tych instytucji. Z drugiej strony, prezydent powołuje się na swoje prawo do spotkania z szefami służb, co może być interpretowane jako próba wyegzekwowania dialogu i uzyskania pełniejszego obrazu sytuacji przed podjęciem kluczowych decyzji personalnych. Dalszy rozwój wydarzeń będzie zależał od gotowości obu stron do kompromisu i znalezienia rozwiązania, które zapewni stabilność i bezpieczeństwo państwa.

