Wdrożono procedury unieważnienia paszportu Zbigniewa Ziobry! Prokuratura Krajowa potwierdza

- Wojewoda Mazowiecki rozpoczął procedurę unieważnienia paszportu zwykłego Zbigniewa Ziobry, co jest następstwem wniosku prokuratury.
- Paszport dyplomatyczny byłego ministra sprawiedliwości został już unieważniony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
- Działania te są związane z wnioskiem prokuratury o areszt dla Ziobry w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości.
Rzecznik Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak, potwierdził, że 17 listopada prokuratura wystąpiła z wnioskami o unieważnienie paszportu zwykłego do wojewody mazowieckiego oraz paszportu dyplomatycznego do MSZ. W przypadku paszportu dyplomatycznego procedura została już zakończona.
W tym zakresie "to już zostało wykonane, znaczy unieważnione", powiedział prok. Nowak. Informację o unieważnieniu paszportu dyplomatycznego Ziobry, na wniosek Prokuratury Krajowej, przekazał 18 listopada wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Odnosząc się do drugiego wniosku, dotyczącego paszportu zwykłego.
- Mamy informację z środy od wojewody mazowieckiego, że wdrożył procedury unieważnienia - dodał rzecznik PK.
Zarzuty wobec Ziobry
W połowie listopada Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa wniosek o trzymiesięczny areszt dla Zbigniewa Ziobry. Zarzuty dotyczą nadużyć w związku z badaniem sprawy Funduszu Sprawiedliwości. Były minister sprawiedliwości przekazał wówczas, że przebywa w Budapeszcie, nie deklarując jednoznacznie ani ubiegania się o azyl polityczny na Węgrzech, ani powrotu do Polski. Posiedzenie aresztowe sądu, na którym ma zapaść decyzja o ewentualnym areszcie, zaplanowano na 22 grudnia.
Fundusz Sprawiedliwości i "jedenastki"
Prok. Nowak odniósł się również do publikacji portalu Onet, dotyczącej korespondencji mailowej Marii Kurowskiej, związanej z nieistniejącą już Suwerenną Polską. Według Onetu, posłanka miała zabiegać o wpływ na decyzje finansowe Funduszu Sprawiedliwości w 2020 roku, wskazując konkretne kwoty i instytucje, które miały otrzymać środki.
Rzecznik PK zaznaczył, że Maria Kurowska "na sto procent nie ma zarzutów, a na dziewięćdziesiąt procent nie była przesłuchiwana w żadnym charakterze" w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Wskazał, że jednym z wątków śledztwa, który nie został jeszcze merytorycznie rozliczony, jest kwestia tzw. "jedenastek", czyli dotacji pozakonkursowych. Chodzi o paragraf 11 rozporządzenia dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości, który umożliwiał ministrowi sprawiedliwości przyznawanie dotacji według uznania. Przepis ten został usunięty przez poprzedniego szefa MS, Adama Bodnara.
- W tym wątku także istnieje podejrzenie, iż te dotacje były przyznawane według klucza można powiedzieć politycznego, zwłaszcza przy natężeniu w okolicach kampanii wyborczych, a niekoniecznie według klucza merytorycznego - powiedział prok, Nowak.
Podkreślił, że choć pieniądze były przeznaczane na szczytne cele, takie jak ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich czy szpitale,.
- Kluczem i motywacją nie była pomoc tym jednostkom, tylko zdobycie poparcia wyborczego, a to już nie jest motywacja, która była przewidziana prawnie i nie tym kluczem te pieniądze powinny być dysponowane - stwierdził prok. Nowak.
Oświadczenie Marii Kurowskiej
W odpowiedzi na doniesienia medialne, Maria Kurowska opublikowała oświadczenie na Facebooku, w którym zadeklarowała, że "nigdy nie wzięła dla siebie ani złotówki".
- Onet atakuje mnie za pomoc strażakom i szpitalom z Podkarpacia. I manipuluje, nie wyjaśniając, że strażacy walczyli z gigantyczną powodzią w 2020 r. Prosiłam o wsparcie dla tysięcy mieszkańców, którzy w powodzi stracili cały majątek, a także o sprzęt dla strażaków ochotników, których wozy zostały zniszczone - napisała.
Posłanka podkreśliła, że działała na rzecz swojego okręgu, reagując na potrzeby szpitali "zgodnie z ustawowymi obowiązkami posła".
- Pilnie potrzebny był sprzęt do ratowania życia ludzi! - dodała.
