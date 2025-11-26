Fatalne wieści dla Ziobry. Polacy chcą, żeby stanął przed obliczem wymiaru sprawiedliwości. Mamy sondaż

Jacek Prusinowski
Jacek Prusinowski
2025-11-26 5:27

Przygniatająca większość Polaków, bo aż 72% chce by Zbigniew Ziobro (55 l.) trafił przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Tylko 14% jest przeciwnego zdania, a pozostali nie mają wyrobionej opinii w tej sprawie. Tak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego na zlecenie „Super Expressu”.

Zbigniew Ziobro

i

Autor: Paweł Dąbrowski Zbigniew Ziobro
  • Zdecydowana większość Polaków (72%) domaga się postawienia Zbigniewa Ziobry przed sądem.
  • Były minister sprawiedliwości przebywa w Budapeszcie po wniosku prokuratury o postawienie mu zarzutów.
  • Polacy oczekują, by Ziobro, podejrzany o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, był traktowany jak każdy obywatel.
  • Czy Zbigniew Ziobro wróci do kraju, czy zdecyduje się na azyl, by uniknąć procesu?

Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości od kilku tygodni przebywa w Budapeszcie. Został w stolicy Węgier po tym jak prokuratura przesłała do Sejmu wniosek o postawieniu mu zarzutów i zgodę na areszt. W tej ostatniej sprawie ostateczną decyzję podejmie sąd na posiedzeniu zaplanowanym na 22 grudnia. Wtedy jednak Zbigniew Ziobro może śladem swojego partyjnego kolegi Marcina Romanowskiego (49 l.) wystąpić o azyl w kraju rządzonym przez Viktora Orbana (62 l.). Z sondażu Instytutu Badań Pollster wynika jednak, że Polacy nie pochwalają takiej postawy. Zdecydowana większość (72%) chciałaby, żeby to sąd ocenił, czy zarzuty wobec polityka PiS związane głównie z wydatkowaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości są prawdziwe. Przeciwnego zdania było 14% pytanych, a pozostali nie mają wyrobionej opinii. 

Nie ma świętych krów

 Ludzie chcą po prostu, żeby został potraktowany jak każdy inny obywatel podejrzewany o popełnienie przestępstwa. Polacy chcą, żeby wobec prawa wszyscy byli równi, Ziobro też. Skończyły się już czasy świętych krów. Nie działałeś zgodnie z prawem, to stań przed obliczem wymiaru sprawiedliwości. – mówi Tomasz Trela (46 l.) z Lewicy. Z kolei Michał Wójcik (54 l.) uważa, że Ziobro nie pozostałby w Budapeszcie gdyby w Warszawie mógł liczyć na uczciwy proces. - Zachowuję ogromny dystans do takiego sondażu, ale dopytałbym o to, czy Zbigniew Ziobro może liczyć na sprawiedliwy proces, ten kontekst jest niezwykle ważny. Jest już sędzia, jest konwój, a z pewnością również wyrok. Władza zakułaby go w kajdany. Wtedy wyniki sondażu byłyby odwrotne. – mówi poseł PiS.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 15-17.11.2025 roku metodą CAWI na próbie 1003 dorosłych Polaków

Sedno Sprawy - J.M.JACKOWSKI: TO KATASTROFA POLSKIEJ DYPLOMACJI
QUIZ. Marta Nawrocka. Co wiesz o nowej pierwszej damie? Komplet mało prawdopodobny
Pytanie 1 z 10
Na początek metryka. W którym roku urodziła się Marta Nawrocka?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZBIGNIEW ZIOBRO
TOMASZ TRELA
MICHAŁ WÓJCIK
POLLSTER