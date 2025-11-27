Berkowicz wstawił fake AI, myśląc że to prawda i chciał uderzyć w UE. Nabrał się

Co wrzucił Berkowicz?

Wideo przedstawia ogromne działo energetyczne wystrzeliwujące potężną wiązkę ognia/energii. Na pierwszy rzut oka wygląda jak fragment tajnego testu broni na pustyni.

Polityk dopisał:

„Chiny zbudowały działo, które strzela 7 razy szybciej niż dźwięk. A my? My w Unii mamy nakrętki, Murzynów i małżeństwa jednopłciowe.”

Chiny zbudowały działo, które strzela 7 razy szybciej niż dźwięk. A my? My w Unii mamy nakrętki, Murzynów i małżeństwa jednopłciowe. 🙃 pic.twitter.com/OOaHYi6rj5— Konrad Berkowicz (@KonradBerkowicz) November 26, 2025

Społeczność X musiała poprawić polityka

Pod postem Berkowicza pojawił się publiczny kontekst dodany przez użytkowników. Wyjaśniono w nim, że materiał jest fejkiem z kanału o AI, a oryginalna publikacja była podpisana „U.S. Military Beam Weapon Test #ai”. To wystarczy, by obalić całą narrację polityka: film nie pochodzi z Chin, nie dotyczy broni nadświetlnej i ma charakter czysto fantastyczny. Mimo tego przekaz w pierwszych godzinach rozlał się po sieci, bo wyglądał widowiskowo i uderzał w emocje. Berkowicz wykorzystał więc cyfrowy artefakt jako narzędzie polityczne, choć jego wiarygodność można zweryfikować w kilka sekund.

Dlaczego to trafia do odbiorców

Sztuczna inteligencja tworzy obrazy, które wyglądają bardziej realnie niż rzeczywistość. Gdy widz otrzymuje „dowód” w postaci efektownego nagrania, łatwiej mu uwierzyć w to, co chce zobaczyć. Wpisy tego typu działają na emocje: gniew, poczucie oszukania, lęk przed utratą pozycji globalnej. Wtedy przestaje liczyć się kontekst, źródło czy technologia. Liczy się wrażenie, a Berkowicz właśnie to wrażenie wzmocnił, ignorując fakt, że jego „argument” jest syntetyczną animacją.

Polityk Konfederacji podał dalej fałszywy materiał wygenerowany przez AI, uznał go za dowód na technologiczny skok Chin i wykorzystał do ataku na Unię Europejską. Nawet jeśli społeczność X poprawiła go publicznie i dodała kontekst, było już za późno. Wpis zrobił swoje. Zasięgi, komentarze, memy i emocje popłynęły dalej, a prawda została zepchnięta na margines. W tym właśnie tkwi skuteczność współczesnej propagandy: obraz ma wygrać z faktem, a wrażenie ma pokonać rzeczywistość.

