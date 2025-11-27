Berkowicz wstawił fake AI, myśląc że to prawda i chciał uderzyć w UE. Nabrał się

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-11-27 14:48

Konrad Berkowicz, jeden z liderów Konfederacji, opublikował na platformie X nagranie rzekomego „chińskiego superdziała”, które ma strzelać siedem razy szybciej niż dźwięk. Polityk zestawił je z rzekomą „upadłą” Unią Europejską, która „ma nakrętki, Murzynów i małżeństwa jednopłciowe”. Problem w tym, że cały materiał jest fejkiem wygenerowanym przez AI, a nie żadnym testem chińskiej technologii. Użytkownicy X dodali do wpisu kontekst, który punkt po punkcie obala narrację Berkowicza.

Co wrzucił Berkowicz?

Wideo przedstawia ogromne działo energetyczne wystrzeliwujące potężną wiązkę ognia/energii. Na pierwszy rzut oka wygląda jak fragment tajnego testu broni na pustyni.

Polityk dopisał:

„Chiny zbudowały działo, które strzela 7 razy szybciej niż dźwięk. A my? My w Unii mamy nakrętki, Murzynów i małżeństwa jednopłciowe.” 

Społeczność X musiała poprawić polityka

Pod postem Berkowicza pojawił się publiczny kontekst dodany przez użytkowników. Wyjaśniono w nim, że materiał jest fejkiem z kanału o AI, a oryginalna publikacja była podpisana „U.S. Military Beam Weapon Test #ai”. To wystarczy, by obalić całą narrację polityka: film nie pochodzi z Chin, nie dotyczy broni nadświetlnej i ma charakter czysto fantastyczny. Mimo tego przekaz w pierwszych godzinach rozlał się po sieci, bo wyglądał widowiskowo i uderzał w emocje. Berkowicz wykorzystał więc cyfrowy artefakt jako narzędzie polityczne, choć jego wiarygodność można zweryfikować w kilka sekund.

Wiemy, ile kosztował wyjazd Szymona Hołowni do Etiopii. Astronomiczna kwota!

Dlaczego to trafia do odbiorców

Sztuczna inteligencja tworzy obrazy, które wyglądają bardziej realnie niż rzeczywistość. Gdy widz otrzymuje „dowód” w postaci efektownego nagrania, łatwiej mu uwierzyć w to, co chce zobaczyć. Wpisy tego typu działają na emocje: gniew, poczucie oszukania, lęk przed utratą pozycji globalnej. Wtedy przestaje liczyć się kontekst, źródło czy technologia. Liczy się wrażenie, a Berkowicz właśnie to wrażenie wzmocnił, ignorując fakt, że jego „argument” jest syntetyczną animacją.

Polityk Konfederacji podał dalej fałszywy materiał wygenerowany przez AI, uznał go za dowód na technologiczny skok Chin i wykorzystał do ataku na Unię Europejską. Nawet jeśli społeczność X poprawiła go publicznie i dodała kontekst, było już za późno. Wpis zrobił swoje. Zasięgi, komentarze, memy i emocje popłynęły dalej, a prawda została zepchnięta na margines. W tym właśnie tkwi skuteczność współczesnej propagandy: obraz ma wygrać z faktem, a wrażenie ma pokonać rzeczywistość.

