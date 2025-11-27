Wiemy, ile kosztował wyjazd Szymona Hołowni do Etiopii. Astronomiczna kwota!

Marszałek Sejmu odwiedził Etiopię

Szymon Hołownia od dawna ubiega się o stanowisko komisarza ONZ ds. uchodźców. Kiedy udał się do Etiopii, miał okazję spotkać się z przedstawicielem Sekretarza Generalnego ONZ, czyli łączył funkcję marszałka Sejmu ze swoimi staraniami o pracę. „Super Express” zapytał Kancelarię Sejm i powód wyjazdu oraz jego o koszty. Właśnie dostaliśmy odpowiedź.

- Celem wyjazdu były oficjalne spotkania Marszałka Sejmu Szymona Hołowni z przedstawicielami parlamentu i rządu Etiopii – był to wyjazd o charakterze dwustronnym, parlamentarnym. Dodatkowo Marszałek Sejmu spotykał się z przedstawicielami ONZ przy Unii Afrykańskiej, co miało związek z faktem kandydowania na stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Zaznaczamy, że nie jest możliwe oddzielenie współpracy wielostronnej/bilateralnej, w ramach prowadzonej przez Marszałka Sejmu dyplomacji parlamentarnej od aspektu kampanijnego. Działania w obu tych rolach służyły promowaniu interesów Polski na arenie międzynarodowej, wypełniały cele dyplomacji parlamentarnej oraz stanowiły realizację zadań Marszałka Sejmu w zakresie prowadzenia spraw, dotyczących stosunków Sejmu z parlamentami innych krajów. Wyjazd do Etiopii był bezpośrednim efektem spotkania Marszałka Sejmu z ambasadorami państw afrykańskich akredytowanych w Polsce, które odbyło się w Sejmie 21 czerwca 2024 r. – czytamy w odpowiedzi na nasze pytania.

Koszt wyjazdu: prawie 60 tys. zł

Wizyta w Etiopii odbyła się w dniach 1 – 4 listopada 2025 r. (pobyt i spotkania na miejscu odbyły się w dniach 2 – 3 listopada). Marszałkowi Hołowni towarzyszyło dwóch urzędników Kancelarii Sejmu.

- Z uwagi na dbałość o finanse publiczne skład delegacji został ograniczony do minimum (standardowo podczas oficjalnych wizyt Marszałkowi Sejmu towarzyszą również pracownicy odpowiedzialni za obsługę protokolarną i medialną). Według wstępnych danych koszt biletów lotniczych wyniósł 43.941,64 zł, a zakwaterowania 15.042,55 zł (łącznie 58,98 tys. zł) – informuje Kancelaria Sejmu. - Koszt wizyty był współdzielony z Ministerstwem Spraw Zagranicznych – pokryło ono m.in koszty wyżywienia i organizacji spotkania dyplomatycznego w Addis Abebie – czytamy w odpowiedzi.

