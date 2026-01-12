Wiceminister obrony prosi o sprawdzenie skrzynek pocztowych. "Każdy powinien przeczytać!"

Ten darmowy poradnik, przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ma za zadanie przygotować Polaków na różnorodne zagrożenia – od klęsk żywiołowych, przez cyberataki, aż po kryzysy infrastrukturalne. W czasach, gdy świat staje się coraz bardziej nieprzewidywalny, wiedza na temat tego, jak reagować w sytuacji kryzysowej, może okazać się bezcenna. Wiceszef MON Cezary Tomczyk podkreślił, że lektura poradnika to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo własne i swojej rodziny. Zawarte w nim informacje wykraczają poza standardowe ostrzeżenia i oferują praktyczne wskazówki, które mogą uratować życie lub zdrowie.

- Do państwa skrzynek pocztowych trafiły już cztery miliony egzemplarzy "Poradnika bezpieczeństwa", który jest wydany przez ministra obrony narodowej i ministra spraw wewnętrznych. Prosiłbym, żeby sprawdzać swoje skrzynki i te najważniejsze informacje oglądać - zaapelował. - Każdy powinien przeczytać, porozmawiać ze swoimi dziećmi, porozmawiać ze swoją rodziną - dodawał.

- Mówię o tym nie bez kozery, dlatego, że to w tym studiu pan Mariusz Błaszczak nie wiedział, jak wyglądają te główne sygnały alarmowe. Panie Mariuszu, to jest strona 20 "Poradnika bezpieczeństwa - stwierdził ironicznie.

Rząd podkreśla, że kolportaż "Poradnika bezpieczeństwa" to największa tego typu inicjatywa w historii Polski po 1989 roku. Publikacja jest dostępna nieodpłatnie dla 13 milionów gospodarstw domowych, a także online i w urzędach.

Galeria poniżej: Poradnik bezpieczeństwa

