Sędzia odsunięty od sprawy Romanowskiego. Nikt się nie spodziewał

2026-01-12 13:10

Sprawa Marcina Romanowskiego nabiera tempa. Sąd Okręgowy w Warszawie podjął zaskakującą decyzję, wyłączając sędziego Dariusza Łubowskiego z rozpoznania ponownego wniosku o Europejski Nakaz Aresztowania. Ten ruch prokuratury otwiera nowy rozdział w głośnym śledztwie Funduszu Sprawiedliwości. Co to oznacza dla byłego wiceministra?

  • Sędzia Łubowski został wyłączony z ponownego rozpoznania wniosku o ENA dla Marcina Romanowskiego.
  • Wcześniej sędzia ten uchylił ENA i skrytykował działania prokuratury w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
  • Sprawa trafi do losowania, a nowy sędzia zostanie wyznaczony do rozpoznania wniosku.

Dlaczego sędzia został wyłączony?

Wniosek o wyłączenie sędziego Łubowskiego od rozpoznania ponownego wniosku o wydanie ENA w sprawie Marcina Romanowskiego został uwzględniony. W związku z tym, jak wyjaśniła sędzia Ptaszek, sprawa trafi teraz do losowania, a do jej rozpoznania zostanie wyznaczony nowy sędzia.

Decyzję o wyłączeniu sędziego Łubowskiego skomentował obrońca Romanowskiego, mec. Bartosz Lewandowski.

"Sędzia Dariusz Łubowski, który uchylił ENA za Marcin i poddał krytyce działania służb oraz Prokuratury, a także stwierdził polityczne naciski na sędziów w śledztwie dotyczącym FS, został wyłączony i odsunięty od orzekania. Zmaterializowała się zatem zapowiedź ministra Żurka" — napisał Lewandowski.

Wcześniejsze uchylenie ENA i kontrowersje

W grudniu ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił ENA wobec Romanowskiego, wydane w ramach śledztwa dotyczącego działalności Funduszu Sprawiedliwości w czasach PiS. Mec. Bartosz Lewandowski informował wówczas PAP, że sąd podzielił jego pogląd, iż w śledztwie dochodziło do "bezprawnego nacisku politycznego, a działania organów ścigania stanowią zagrożenie dla praw i wolności chronionych w konstytucji i prawie międzynarodowym".

Rzecznik Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak, informował wtedy, że postanowienie o uchyleniu ENA zostało wydane przez sędziego Dariusza Łubowskiego, a prokurator prowadzący śledztwo nie został powiadomiony o terminie posiedzenia. 

"Prokurator ocenia to postanowienie jako oczywiście bezzasadne" — mówił prok. Nowak.

Zapowiedzi ministra Żurka

Jeszcze w drugiej połowie grudnia szef Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokurator Generalny, Waldemar Żurek, zapewniał, że prokuratura nie odstępuje od ścigania Romanowskiego i złoży ponowny wniosek o zastosowanie wobec niego ENA. Żurek informował także, że prokuratura zawnioskuje o wyłączenie sędziego, który uchylił zastosowanie ENA wobec Romanowskiego, z ponownego rozpoznawania tej sprawy. Dzisiejsza decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie jest więc realizacją tych zapowiedzi.

