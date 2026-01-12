Ziobro zdradza, czemu wystąpił też o azyl dla żony! Porażające, to miał powiedzieć sam Tusk

Ziobro w Budapeszcie

Już na samym wstępie rozmowy Zbigniew Ziobro przyznał, że istotnie przebywa obecnie w stolicy Węgier. - Jestem w Budapeszcie. Korzystam oczywiście z gościnności naszych bratanków Węgrów, którzy są wobec Polaków bardzo życzliwi. Ja o tym przekonałem się pierwszego dnia pobytu, gdy do sklepiku udałem się na zakupy. Miałem jeszcze wtedy kartę czynną bankomatową, nie zdążyła mi ta prokuratura Tuska jej wyłączyć i kiedy ukazało się na monitorze tego urządzenia, gdzie się płaci kartą, czy w złotówkach czy forintach, to nagle młody Węgier powiedział „Polak Friend” i dał mi piątkę do przebicia. Stosunek do nas jest bardzo życzliwy, a premier Orban, który właśnie dostał list od prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa chwalącego go jako człowieka zasad, pryncypialnego człowieka odwagi na pewno w sprawach suwerenności, w sprawach rodziny, w sprawach chrześcijaństwa – to wszystko są wspólne nasze wartości - mówił.

- Panie redaktorze, szanowni państwo, wybrałem walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem. Dzisiaj mija drugi rok od kryminalnego odsunięcia od wykonywania obowiązków jedynego legalnego prokuratora krajowego, przejęcia nielegalnego całej prokuratury, która właśnie stała się narzędziem zamiatania pod dywan spraw korupcyjnych i złodziejstwa, wielkiego złodziejstwa ludzi Tuska, począwszy od sprawy Sławomira Nowaka, Giertycha, marszałka Grodzkiego i wielu innych jego gagatków z pierwszych rzędów Platformy Obywatelskiej, a z drugiej strony stała się narzędziem zwalczania przeciwników, w pierwszej kolejności mnie z nienawiści za to, że prowadziłem te wszystkie śledztwa, które spowodowały różne problemy i samego Donalda Tuska – wobec niego też było postępowanie podejrzeń korupcji. I teraz jest czas zemsty, czas odwetu - oświadczył Ziobro.

Azyl dla Żony

- Panie ministrze, a przypadek pana żony? Dlaczego pan wystąpił o ochronę też międzynarodową i azyl dla swojej żony? Przecież Patrycja Kotecka absolutnie nie jest objęta żadnym śledztwem. Nie ma tam żadnych zarzutów - zapytał prowadzący rozmowę. - To prawda, ale mamy do czynienia ze zdemoralizowaną, złą władzą. Oni każdego dnia popełniają przestępstwa. Nigdy mi się nie śniło, że będzie władza, która w sposób jawny, łamiąc ustawy, przejmie siłą prokuraturę, media, będzie wyrzucać legalnych prezesów sądów, wbijać się łomami do szaf w Krajowej Radzie Sądownictwa. To nie jest normalne państwo - rozpoczął Ziobro.

- Grożą jej ludzie, którzy są niebezpieczni, którzy są przestępcami. Obawiam się, że mogliby chcieć potraktować moją żonę tak, jak potraktowano szefową gabinetu pana premiera Mateusza Morawieckiego, gdzie stosowano szantaż. Ja uważam, że w Polsce rządzi dzisiaj szajka - przekonywał. Następnie dodał szokująco:

- Ja obawiam się, że – mam wiedzę też, to mogę dodać – że Donald Tusk opowiadał i będzie mścił się nie tylko na mnie, ale również na całej mojej rodzinie. To jest wiedza od osoby z bliskich kręgów dzisiejszych rządów, która mi zrelacjonowała rozmowę w wąskim gronie. Przyjdzie czas, kiedy będziemy ścigać jako przestępcę Tuska i wtedy też jego nazwisko zostanie upublicznione.

- Problemem dla mnie było to, żeby nie zrobiono jej w zastępstwie mojej osoby czegoś – ta psychopatyczna nienawiść Tuska, o której panu przed chwilą mówiłem. Ja ujawniłem zeznania małego świadka koronnego, który obciążał jego syna, że przyjął 600 000 euro łapówki w tej słynnej torbie z Biedronki. Uważam, że nie jest wykluczone, że chcieliby w zastępstwie mnie, w żądzy zemsty, mścić się na mojej żonie - dodawał. Dopytywany, czy chodziłoby o to, by wymusić na niej ewentualne zeznania go obciążające, odparł stanowczo, że o "jego powrót poprzez robienie jej krzywdy". - Mamy do czynienia ze stanem nadzwyczajnym. Jako osoba przewidująca nie zamierzam pozwolić na to, aby matka moich dzieci, moje dzieci były pozbawione opieki matki - dodał mocno na koniec.

