- Już wiadomo, że Węgry zdecydowały się udzielić azylu Zbigniewowi Ziobrze.
- Sytuację skomentował Marszałek Sejmu.
- Zapowiedział też, że Ziobro może dostać za to po tzw. kieszenie.
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ogłosił, że podjął kroki w celu wyjaśnienia kwestii wynagrodzenia byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, posła PiS Zbigniewa Ziobry. Powodem jest informacja o przyznaniu mu azylu politycznego i ochrony międzynarodowej przez Węgry (SZCZEGÓŁY: Pilne! Zbigniew Ziobro podjął szokującą decyzję. Co na to rząd?). Ta wiadomość, przekazana przez jednego z obrońców Ziobry, mec. Bartosza Lewandowskiego, wywołała lawinę spekulacji i oburzenia w polskim parlamencie. Czarzasty, w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, zapowiedział, że po powrocie z wizyty w Berlinie podejmie „stosowne decyzje związane z ograniczeniem uposażenia pana (Zbigniewa) Ziobry”. Marszałek podkreślił przy tym, że kierunek działań będzie prawny, a nie polityczny.
Komentując fakt przyznania azylu politycznego Zbigniewowi Ziobrze, Włodzimierz Czarzasty nie krył swojego zdziwienia, ale jednocześnie podkreślił, że nie zamierza „kpić ani śmiać się” z tej sytuacji. - Rozumiem, że jeżeli ktoś uważa, że może za to, co zrobił, spotkać go kara, to ucieka i się przed tym broni – stwierdził. - Czy mi się to podoba? Nie. Czy go dopadnie sprawiedliwość? Tak - dodał z naciskiem.
Decyzja Węgier o udzieleniu azylu Zbigniewowi Ziobrze jest kontrowersyjna, biorąc pod uwagę, że polityk jest jednym z podejrzanych w głośnym śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu popełnienie aż 26 przestępstw. 7 listopada ubiegłego roku Sejm uchylił Ziobrze immunitet w odniesieniu do wszystkich tych zarzutów, a także wyraził zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie.
