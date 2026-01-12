Już wiadomo, że Węgry zdecydowały się udzielić azylu Zbigniewowi Ziobrze.

Sytuację skomentował Marszałek Sejmu.

Zapowiedział też, że Ziobro może dostać za to po tzw. kieszenie.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ogłosił, że podjął kroki w celu wyjaśnienia kwestii wynagrodzenia byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, posła PiS Zbigniewa Ziobry. Powodem jest informacja o przyznaniu mu azylu politycznego i ochrony międzynarodowej przez Węgry (SZCZEGÓŁY: Pilne! Zbigniew Ziobro podjął szokującą decyzję. Co na to rząd?). Ta wiadomość, przekazana przez jednego z obrońców Ziobry, mec. Bartosza Lewandowskiego, wywołała lawinę spekulacji i oburzenia w polskim parlamencie. Czarzasty, w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, zapowiedział, że po powrocie z wizyty w Berlinie podejmie „stosowne decyzje związane z ograniczeniem uposażenia pana (Zbigniewa) Ziobry”. Marszałek podkreślił przy tym, że kierunek działań będzie prawny, a nie polityczny.

Komentując fakt przyznania azylu politycznego Zbigniewowi Ziobrze, Włodzimierz Czarzasty nie krył swojego zdziwienia, ale jednocześnie podkreślił, że nie zamierza „kpić ani śmiać się” z tej sytuacji. - Rozumiem, że jeżeli ktoś uważa, że może za to, co zrobił, spotkać go kara, to ucieka i się przed tym broni – stwierdził. - Czy mi się to podoba? Nie. Czy go dopadnie sprawiedliwość? Tak - dodał z naciskiem.

Decyzja Węgier o udzieleniu azylu Zbigniewowi Ziobrze jest kontrowersyjna, biorąc pod uwagę, że polityk jest jednym z podejrzanych w głośnym śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu popełnienie aż 26 przestępstw. 7 listopada ubiegłego roku Sejm uchylił Ziobrze immunitet w odniesieniu do wszystkich tych zarzutów, a także wyraził zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie.

